Террор Николаевщины: россияне непрерывно бьют по области
Враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области.
В течение ночи и утром, 13 декабря, россияне обстреливали Николаевщину.
Об этом сообщили в ОВА.
«Ночью и под утро враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. В настоящее время без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Ведутся работы по восстановлению. По состоянию на данный момент без пострадавших», — говорится в сообщении.
Утром мэр города Александр Сенкевич сообщил о взрывах: «Снова слышны взрывы. Угроза продолжается!»
Сегодня в Николаеве вместо электротранспорта будут курсировать исключительно троллейбусы PTS с автономным ходом до 20 км (до полной разрядки).
«Движение трамваев и троллейбусов марки Днепр временно приостановлено. Также временно не будет производиться раздача очищенной воды трамваем и троллейбусом», — добавил он.
Напомним, в ночь на 13 декабря совершила обстрел Украины аэробаллистическими ракетами «Кинжал». Мониторинговые каналы сообщили, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры.