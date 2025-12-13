ТСН в социальных сетях

Украина
155
1 мин

Террор Николаевщины: россияне непрерывно бьют по области

Враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Николаевщина – под атакой

Николаевщина – под атакой / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

В течение ночи и утром, 13 декабря, россияне обстреливали Николаевщину.

Об этом сообщили в ОВА.

«Ночью и под утро враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. В настоящее время без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Ведутся работы по восстановлению. По состоянию на данный момент без пострадавших», — говорится в сообщении.

Утром мэр города Александр Сенкевич сообщил о взрывах: «Снова слышны взрывы. Угроза продолжается!»

Сегодня в Николаеве вместо электротранспорта будут курсировать исключительно троллейбусы PTS с автономным ходом до 20 км (до полной разрядки).

«Движение трамваев и троллейбусов марки Днепр временно приостановлено. Также временно не будет производиться раздача очищенной воды трамваем и троллейбусом», — добавил он.

Напомним, в ночь на 13 декабря совершила обстрел Украины аэробаллистическими ракетами «Кинжал». Мониторинговые каналы сообщили, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры.

