Террор Одессы продолжается: поврежден объект критической инфраструктуры, один из районов остался без света

Одесса ночью находилась под вражеской атакой. В городе есть разрушение.

Спасатели тушили пожары на местах ударов

В ночь на понедельник, 22 декабря, российские войска атаковали Одессу. В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры. Один из районов города частично остался без электроснабжения.

Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.

«Пострадал 30-летний мужчина, он доставлен в больницу с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести», — отметил он.

Помимо этого, ударом также повредило окна в жилом доме.

Напомним, в последнее время россияне мощно бьют по Одессе. В частности, 15 декабря оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Одесчины, из-за чего регион остался без электричества. Работу аварийных бригад значительно усложняют практически непрерывные воздушные тревоги.

