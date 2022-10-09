Террор оккупанта: в результате ракетной атаки по Запорожью есть пострадавшие (видео)

В результате вражеской ракетной атаки врага разрушена многоэтажка в Запорожье.

В результате атаки врага по Запорожью есть пострадавшие.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

В городе трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям уже предоставляется вся необходимая помощь.

Город Запорожья стал объектом массированного террора со стороны оккупанта.

«Держимся. Мы все одолим. Уважаемые земляки, пожалуйста, не собирайтесь у разрушенных домов! Враг циничен и коварен. Возможны новые удары», – говорится в сообщении.

"Ракетным ударом разрушен подъезд многоэтажки. Также повреждены другие многоквартирные дома и дома частного сектора города. Предварительно есть информация о четырех раненых", – такую информацию сообщает Общественное. Запорожье.

Российские удары по Запорожью

В последнее время Запорожье стало едва ли не самой главной целью вражеских обстрелов. Город атакуют ночью и днем ракетами и дронами-камикадзе, вызывая разрушение местной инфраструктуры, жилищ мирных жителей и смерть горожан.

8 октября стало известно о росте количества жертв в результате произошедшего на днях ракетного обстрела Запорожья — под завалами нашли 19 тел.

7 октября оккупанты атаковали двумя беспилотниками объекты критической инфраструктуры города. Ранения обломками получил один человек.

Также над одной из общин Запорожского района ПВО уничтожило три вражеских ракеты. Пострадавших не оказалось.

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