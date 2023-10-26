Террор продолжается: на ТОТ Херсонщины людям не предоставляют медицинские услуги без паспорта РФ

Иногда кажется, что цинизм врага просто не имеет предела.

На оккупированных территориях Херсонской области враг продолжает принудительную паспортизацию. Да, людям отказывают в предоставлении медицинских услуг в случае отсутствия документов РФ.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Как отметил чиновник, оккупационная администрация сообщила о своем решении открытия дополнительных пунктов выдачи полисов обязательно медицинского страхования (ОМС). Теперь их можно оформить непосредственно в больницах оккупированных общин Херсона.

Без наличия полиса, отметил Соболевский, люди не могут получить надлежащих медицинских услуг. Более того, при его оформлении необходимо предоставить паспорт гражданина РФ.

"Это еще один "утечка" принуждения к взятию кровавого паспорта. Чтобы выжить, наши люди должны пойти на этот шаг", – констатировал Соболевский.

Напомним, из ряда населенных пунктов Херсонской области решили начать обязательную эвакуацию семей с детьми. Она будет проходить принудительно.

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