"Террор Путина стучится в дверь ЕС": Сибига об ударах россиян рядом с Польшей

Андрей Сибига / © Getty Images

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Россия нанесла удары у украинско-польской границы в Ягодине, и это не просто продолжение атак на государственные границы Украины, а террор, которым российский диктатор Владимир Путин «стучит» непосредственно в двери ЕС и НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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«Варварские удары России у украинско-польской границы в Ягодине — это не просто продолжение ее атак на государственные границы Украины. Это террор Путина, который „стучит“ непосредственно в двери ЕС и НАТО. Российские варвары уже у ваших ворот, дорогие партнеры», — написал он.

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Министр призвал партнеров действовать уже сейчас и задействовать всю силу санкций против РФ: «Заставьте Москву ощутить последствия ее террора. Не частные решения, а решительные и мощные шаги. Полное торговое эмбарго. Полный запрет на въезд. Полные санкции против военно-промышленного комплекса.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что попаданий непосредственно в пункт пропуска «Ягодин» не было.

Представитель Волынской таможни Валентина Черныш в комментарии «Суспільне» уточнила, что возле пропускного пункта повреждены автозаправка и несколько грузовиков. По ее словам, никто не пострадал, потому что люди находились в укрытиях.

Напомним, ряд западных областей Украины подвергся массированной атаке российских ударных дронов, в результате чего зафиксировано повреждение инфраструктуры и жилых домов. В Ивано-Франковске из-за вражеских ударов полностью приостанавливали работу железнодорожного вокзала и городского общественного транспорта. Также взрывы и падение обломков были зафиксированы в Хмельницкой и Тернопольской областях.

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По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 13 сентября противник атаковал 453 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия», а также S8000 «Бандероль».

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