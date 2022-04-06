"Террор россиян против мирных жителей": оккупанты блокируют попадание гумпомощи в Мелитополь

Ситуацию в Мелитопольском районе называют сложной.

Российские военные блокируют попадание гуманитарной помощи в жителей временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

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Отмечается, что гуманитарные грузы из Запорожья из-за действий российских оккупантов не попадают в мелитопольцы. Кроме того, захватчики блокируют выдачу людям необходимых медикаментов.

"Это именно тогда, когда ни продуктов, ни лекарств, ни средств на счетах у жильцов практически нет. Расцениваем это как открытый террор россиян против мирных жителей области", — подчеркивают ОВА.

В общем, ситуацию в Мелитопольском районе называют сложной.

Между тем, военнослужащие Сил обороны Запорожского края контролируют ситуацию на направлении. В частности, уничтожают вражескую технику, из которой оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах, а также позиции украинских защитников.

Как сообщалось, в оккупированном Мелитополе мужчинам присылают фейковые повестки на службу в "народной милиции". Кроме того, по информации ОВА, военные страны-оккупантки РФ пытаются подключать в городе российский Интернет.

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