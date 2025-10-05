Террор Украины 5 октября: что летело и сколько целей сбила ПВО

Последствия вражеского удара / © Getty Images

В ночь на 5 октября Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины. Оккупантиз применили ударные БпЛА, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения:

496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов), около 250 из них — «Шахеды»

2 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»

42 крылатых ракеты Х-101/"Искандер-К»

9 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря

По предварительным данным, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей:

439 враждебных БпЛА типа «Shahed», «Гербера» (беспилотники других типов)

1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 «Кинжал»

32 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К»

6 крылатых ракет «Калибр»

«Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях», — уточнили в ведомстве.

Напомним, во Львовской области — четверо погибших. Именно Львов и область приняли основной удар атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский гневно отреагировал на ночной удар.

Обо всех деталях ночного террора, который россияне устроили украинцам, читайте в новости.