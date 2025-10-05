- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1349
- Время на прочтение
- 1 мин
Террор Украины 5 октября: что летело и сколько целей сбила ПВО
Оккупанты во время ночной атаки использовали дроны и ракеты. Есть попадания.
В ночь на 5 октября Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины. Оккупантиз применили ударные БпЛА, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения:
496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов), около 250 из них — «Шахеды»
2 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»
42 крылатых ракеты Х-101/"Искандер-К»
9 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря
По предварительным данным, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей:
439 враждебных БпЛА типа «Shahed», «Гербера» (беспилотники других типов)
1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 «Кинжал»
32 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К»
6 крылатых ракет «Калибр»
«Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях», — уточнили в ведомстве.
Напомним, во Львовской области — четверо погибших. Именно Львов и область приняли основной удар атаки.
Президент Украины Владимир Зеленский гневно отреагировал на ночной удар.
Обо всех деталях ночного террора, который россияне устроили украинцам, читайте в новости.