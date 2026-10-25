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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Террор Украины: в Харькове накрыли спасателей, на Днепропетровщине трое погибших — атака продолжается

В ночь на 25 октября российские войска продолжили атаку на Украину ударными беспилотниками. В ряде областей объявляли воздушную тревогу и раздавались взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Россияне атаковали Украину 159 дронами

Россияне атаковали Украину 159 дронами / © Associated Press

В ночь на 25 октября россияне атаковали Украину 159 дронами, в том числе типа «Shahed» (из них 92 — реактивные), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия». ПВО обезвредила 119 из них.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Однако российские дроны попали в 14 местах, а обломки упали еще на девяти локациях.

Какие города и регионы попали под обстрелы — что известно

Херсонщина

На Херсонщине в результате обстрелов РФ за прошлые сутки ранены двое мирных жителей, отчитывается ОВА.

Ситуация в районах

◾️ В Днепровском районе в результате артиллерийских обстрелов повреждено здание ресторана-гостиницы, после чего там произошел пожар.

◾️ В другой локации в результате атаки дрона FPV повреждено гаражное помещение, автомобиль и также начался пожар.

◾️ В медучреждение обратились 43-летний мужчина и 66-летняя женщина, проживающие в Камышанах. Во дворе их домовладения взорвался ударный дрон. При обследовании у пострадавших диагностировали контузии. Также у мужчины обнаружили минно-взрывную травму.

Полтава

В Полтаве российский БпЛА попал в здание торгового комплекса. Информация уточняется. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.

Харьков

В Харькове в результате российской атаки пострадали четыре человека, среди них — трое спасателей.

Вечером, 24 октября, вражеские войска уничтожили в Харькове последний строительный центр «Эпицентр». Торговый центр в Основянском районе атаковали ракетами. Об атаке в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В результате удара по Основянскому району повреждения получил многоквартирный жилой дом. Коммунальные службы города устраняют последствия», — отметил он.

Пожар в Харькове

Пожар в Харькове

Запорожье

В Запорожье находился под ударом торговый центр. Пострадавших нет.

Винница

В Виннице в результате российского удара по жилой многоэтажке пострадали шесть человек, некоторые квартиры полностью уничтожены. В области поврежден пансионат для пожилых людей. Из шести пострадавших один человек был госпитализирован. В результате массированной атаки в области также есть разрушение объектов критической и гражданской инфраструктуры, повреждены частные домовладения.

В настоящее время возгорание ликвидировано, спасатели продолжают разбор завалов.

Оккупанты ударили по Виннице

Оккупанты ударили по Виннице

Днепр и область

В ночь на 25 октября российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры Днепра. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

На месте работают все экстренные службы.

Последствия атаки

Последствия атаки

В результате атаки на Днепропетровскую область погибли три человека, еще 14 получили ранения. Среди них — 11-летняя девочка. Пятеро раненых находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В Никопольском районе пострадали райцентр, а также Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская громады. Также поврежден частный дом. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 50-летнего мужчину.

Житомирщина

Во время ночной атаки на Житомирщину вражескими дронами были повреждены объект энергетической инфраструктуры, амбулатория, жилой дом и гражданское частное предприятие в Коростенском и Житомирском районах.

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