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Террор Украины: в Харькове накрыли спасателей, на Днепропетровщине трое погибших — атака продолжается
В ночь на 25 октября российские войска продолжили атаку на Украину ударными беспилотниками. В ряде областей объявляли воздушную тревогу и раздавались взрывы.
В ночь на 25 октября россияне атаковали Украину 159 дронами, в том числе типа «Shahed» (из них 92 — реактивные), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия». ПВО обезвредила 119 из них.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Однако российские дроны попали в 14 местах, а обломки упали еще на девяти локациях.
Какие города и регионы попали под обстрелы — что известно
Херсонщина
На Херсонщине в результате обстрелов РФ за прошлые сутки ранены двое мирных жителей, отчитывается ОВА.
Ситуация в районах
◾️ В Днепровском районе в результате артиллерийских обстрелов повреждено здание ресторана-гостиницы, после чего там произошел пожар.
◾️ В другой локации в результате атаки дрона FPV повреждено гаражное помещение, автомобиль и также начался пожар.
◾️ В медучреждение обратились 43-летний мужчина и 66-летняя женщина, проживающие в Камышанах. Во дворе их домовладения взорвался ударный дрон. При обследовании у пострадавших диагностировали контузии. Также у мужчины обнаружили минно-взрывную травму.
Полтава
В Полтаве российский БпЛА попал в здание торгового комплекса. Информация уточняется. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.
Харьков
В Харькове в результате российской атаки пострадали четыре человека, среди них — трое спасателей.
Вечером, 24 октября, вражеские войска уничтожили в Харькове последний строительный центр «Эпицентр». Торговый центр в Основянском районе атаковали ракетами. Об атаке в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«В результате удара по Основянскому району повреждения получил многоквартирный жилой дом. Коммунальные службы города устраняют последствия», — отметил он.
Запорожье
В Запорожье находился под ударом торговый центр. Пострадавших нет.
Винница
В Виннице в результате российского удара по жилой многоэтажке пострадали шесть человек, некоторые квартиры полностью уничтожены. В области поврежден пансионат для пожилых людей. Из шести пострадавших один человек был госпитализирован. В результате массированной атаки в области также есть разрушение объектов критической и гражданской инфраструктуры, повреждены частные домовладения.
В настоящее время возгорание ликвидировано, спасатели продолжают разбор завалов.
Днепр и область
В ночь на 25 октября российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры Днепра. По предварительным данным, погибших и раненых нет.
На месте работают все экстренные службы.
В результате атаки на Днепропетровскую область погибли три человека, еще 14 получили ранения. Среди них — 11-летняя девочка. Пятеро раненых находятся в больнице в тяжелом состоянии.
В Никопольском районе пострадали райцентр, а также Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская громады. Также поврежден частный дом. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 50-летнего мужчину.
Житомирщина
Во время ночной атаки на Житомирщину вражескими дронами были повреждены объект энергетической инфраструктуры, амбулатория, жилой дом и гражданское частное предприятие в Коростенском и Житомирском районах.