Террор в новогоднюю ночь — это "по-русски" — Труханов об атаке на Одессу

Есть поврежденные дома и пострадавшие в Одессе. Также известно об одном погибшем.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, который находится в одном из пострадавших домов, террор в новогоднюю ночь — это полностью «по-русски».

«Говорят, как новый год встретишь – так его и проведешь. Так вот, в этом году Украина нарушит это правило. Мы выстоим и победим. Ибо на нашей стороне – справедливость и Бог» – сказал Труханов.

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Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.

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