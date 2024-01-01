Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Террор в новогоднюю ночь — это "по-русски" — Труханов об атаке на Одессу

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
391
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Террор в новогоднюю ночь — это "по-русски" — Труханов об атаке на Одессу

Вражеские дроны в очередной раз атаковали Украину

Враг бьет по одесситам в новогоднюю ночь.

Есть поврежденные дома и пострадавшие в Одессе. Также известно об одном погибшем.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, который находится в одном из пострадавших домов, террор в новогоднюю ночь — это полностью «по-русски».

«Говорят, как новый год встретишь – так его и проведешь. Так вот, в этом году Украина нарушит это правило. Мы выстоим и победим. Ибо на нашей стороне – справедливость и Бог» – сказал Труханов.

Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
391
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация