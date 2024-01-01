Террор в новогоднюю ночь — это "по-русски" — Труханов об атаке на Одессу

Враг бьет по одесситам в новогоднюю ночь.
Есть поврежденные дома и пострадавшие в Одессе. Также известно об одном погибшем.
Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, который находится в одном из пострадавших домов, террор в новогоднюю ночь — это полностью «по-русски».
«Говорят, как новый год встретишь – так его и проведешь. Так вот, в этом году Украина нарушит это правило. Мы выстоим и победим. Ибо на нашей стороне – справедливость и Бог» – сказал Труханов.
Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.
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