Террорист Гиркин назвал, что является "оплотом русского мира" в Украине

Игорь Гиркин (Стрелков)

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Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) из тюрьмы написал письмо, в котором заявил, что запрет Московского патриархата, который действует в Украине под названием УПЦ, приведет к уничтожению «единого российского пространства».

Об этом говорится в Telegram-канале террориста.

Он напомнил, что УПЦ МП до 18 августа должна объявить о разрыве связей с РПЦ и документально это подтвердить. Иначе ей будет грозить запрет по принятому в прошлом году закону. До этого в Украине лишили гражданства митрополита Онуфрия.

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«Ликвидируется тот оплот русскости, единого русского пространства, который продолжал существовать на территории Украины, на территории исторической Малороссии с незапамятных времен до сегодняшнего дня», — возмущается Стрелков, абсолютно опровергая тезис УПЦ МП, которые пытаются убедить украинцев, что не имеют к Москве никакого отношения.

Гиркин признал, что запрет УПЦ МП не приведет к беспорядкам в Украине, как этим любят угрожать ее иерархи. По словам террориста, Московский патриархат в Украине не пользуется особой поддержкой.

Российский террорист также пригрозил, что Москва считает часть УПЦ МП предателями, потому что они якобы недостаточно поддерживали российскую агрессию и не выступили открыто за РФ.

«Нам объявлена война на уничтожение на всех фронтах, в том числе и на духовном фронте», — подытожил Гиркин.

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Напомним, что УПЦ МП дали срок до августа разорвать отношения с Россией.