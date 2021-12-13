"Террорист, который "брал" банк и супермаркет": в Тернополе мужчина вызвал полицию, потому что ему не продали выпивку

Мужчину задержали.
В Тернополе на улице Лучаковского мужчина вызвал полицию и взрывотехников, потому что ему в супермаркете не продали алкоголь.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольщины.
Известно, что в 2:00 12 декабря в полицию позвонил неизвестный, который сообщил, что он заминировал один из супермаркетов в городе. Также "террорист" заявил, что у него в заложниках находятся около ста человек.
На место происшествия прибыли правоохранители и другие экстренные службы. Однако, как оказалось, супермаркет работал в обычном режиме. Полиция все же эвакуировала работников и посетителей магазина, при осмотре взрывчатки не было найдено.
У супермаркета полиция обнаружила и "минера". Мужчина сообщил, что в супермаркете ему не продали алкоголь и он решил так отомстить. На видео, опубликованном полицией, мужчина кричит, что "он террорист, который "брал" банк и супермаркет". Известно, что ранее мужчину действительно задерживали за ложное сообщение о заминировании одного из банков.
Мужчине инкриминируют ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса.
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