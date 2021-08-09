Террорист в Харькове запугал подъезд многоэтажки взрывом и уснул

Террорист в Харькове запугал подъезд многоэтажки взрывом и уснул

Человек угрожал соседям, что взорвет многоэтажку.

В Харькове правоохранители получили вызов о возможном взрыве на территории Слободского района города. Местный житель угрожал соседям взорвать подъезд.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Вчера, 8 августа, житель 9-этажки на улице Днепровской угрожал соседям взорвать подъезд дома. Те обеспокоились и обратились в полицию.

На место вызова прибыли правоохранители и эвакуировали жителей дома.

Когда оперативники попали в дом "подрывника", обнаружили его спящим. Взрывоопасных предметов или веществ в его доме полицейские не обнаружили.

"На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, доставила 46-летнего мужчину в Харковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что мужчине, который угрожал взорвать гранату в Кабинете министров, избрана мера пресечения в Печерском райсуде столицы.

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