Террорист в Харькове запугал подъезд многоэтажки взрывом и уснул

Человек угрожал соседям, что взорвет многоэтажку.
В Харькове правоохранители получили вызов о возможном взрыве на территории Слободского района города. Местный житель угрожал соседям взорвать подъезд.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
Вчера, 8 августа, житель 9-этажки на улице Днепровской угрожал соседям взорвать подъезд дома. Те обеспокоились и обратились в полицию.
На место вызова прибыли правоохранители и эвакуировали жителей дома.
Когда оперативники попали в дом "подрывника", обнаружили его спящим. Взрывоопасных предметов или веществ в его доме полицейские не обнаружили.
"На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, доставила 46-летнего мужчину в Харковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, что мужчине, который угрожал взорвать гранату в Кабинете министров, избрана мера пресечения в Печерском райсуде столицы.