Последствия стрельбы в Киеве / © Апостроф

Террорист, который устроил стрельбу на улицах Киева и взял в заложники посетителей супермаркета, расстреливал людей в упор. Оружие, из которого он стрелял, было зарегистрированным карабином.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, стрелок начинал движение с улицы Демеевской, где убил четырех человек. Пятой жертвой стал заложник в супермаркете «Велмарт».

«Он подходил к каждому человеку… он просто расстреливал людей в упор — вы видели уже видео — поэтому шансов выжить у людей было очень мало. Но стрелял одиночными, потому что это карабин, который стреляет одиночными», — пояснил министр.

Игорь Клименко добавил, что у стрелка было оружие — зарегистрированный карабин, который он пытался перерегистрировать в 2025 году, обратившись в соответствующие разрешительные органы.

Следствие должно установить, какой орган выдавал ему медицинскую справку для оформления разрешения на оружие.

«Этот гражданин, 1968 года рождения, скорее всего, пенсионер… Я не подтверждаю на данный момент [что преступник имел российское гражданство]. Будет следствие — оно будет подтверждать или опровергать эту информацию», подчеркнул министр.

Сейчас на месте стрельбы работают следователи, эксперты-криминалисты, оперативный персонал, также работает патрульная полиция, которая перекрывала движение, переговорщики, кинологи, взрывотехники, следователи Службы безопасности Украины. Квалификацию совершенного преступления будет определять прокуратура.

Стрельба в Киеве — что известно

Напомним, в Голосеевском районе Киева неизвестный мужчина начал стрельбу по людям на улице. Впоследствии он ворвался в супермаркет «Велмарт» на Голосеевском проспекте, сделав заложниками людей, которые пришли за покупками.

В результате стрельбы пять человек погибли, еще 10, среди которых ребенок, были госпитализированы с ранениями.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, злоумышленник, который убил людей в Киеве, - 58-летний уроженец Москвы.

Террориста ликвидировали во время штурма супермаркета, где он удерживал заложников.