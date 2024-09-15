Террористические удары КАБами, подтопление из-за непогоды и ситуация на фронте: главное из обращения Зеленского

Украинский президент считает, что противопоставить российскому террору можно только системное решение по дальнобойности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сотнях авиаударов управляемыми авиабомбами, которыми ежедневно терроризирует враг восточные области Украины.

Об этом он говорил во время традиционного вечернего обращения в воскресенье, 15 сентября.

По его словам, только в сегодняшнем ударе по Харьковщине было четыре авиабомба.

“Одна по Харькову, по дому. Остальные три – по селам в Харьковской области. Сегодня же россияне били такими бомбами по Сумщине, по нашей Донбасу. В общем, ежесуточно – не менее сотни таких авиаударов. За одни минувшие сутки – 128 управляемых авиабомб”, — подчеркнул Зеленский.

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Украинский президент считает, что противопоставить этому террору можно лишь системное решение по дальнобойности, чтобы уничтожить российскую военную авиацию там, где она базируется.

"Это очевидное, логическое решение. Мы объяснили уже всем партнерам, почему Украине действительно нужна достаточная дальнобойность. И каждый такой российский удар, каждое проявление российского террора, как сегодня против Харькова, против нашей Сумщины, против нашей Донбасса – все это доказывает, что дальнобойность должна быть – и должна быть достаточной. Мы ожидаем соответствующих решений, прежде всего, от Соединенных Штатов, Британии, Франции, Германии, Италии – всех, кто может своей решимостью помочь в спасении жизней”, — подчеркнул он.

Президент Зеленский также сообщил о том, что сегодня же работавшие под угрозой обстрелов ремонтные бригады в Донецкой области возобновили подачу электричества людям в Краматорске, Славянске, Константиновке.

“Почти сто пятьдесят тысяч жителей Краматорского района были без света из-за этого российского удара. И, конечно, это героизм наших людей, всех, кто работает ради Украины, ради украинцев, что, несмотря ни на что, восстанавливается базовое жизнеобеспечение”, — подчеркнул он.

О подтоплении в Одесской области

Кроме того, украинский президент получил доклад заместителя руководителя Офиса по региональной политике Виктора Никиты относительно ситуации в Одесской области из-за непогоды.

“Необычные дожди на днях, подтопление в Одесской области. ГСЧС Украины, областная власть, местная власть – все задействованы. Есть, к сожалению, критические ситуации и в странах-соседях – из-за этих экстремальных осадков. По моему поручению министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины”, — сообщил Зеленский.

О ситуации на фронте

Также президенту Украины сегодня докладывал главком ВСУ Александр Сырский.

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"Каждый день – неизменное внимание фронта и нашей операции в Курской области. Покровское направление, Кураховский, Торецкий, Купянский – я хочу поблагодарить каждого подразделения, которое действительно защищает наши позиции. 46-я отдельная аэромобильная бригада, десантники 79-й бригады, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада, 54-я отдельная механизированная и 35-я отдельная бригада морской пехоты. Спасибо всем вам, воины! Курская область – продолжаем наши активные действия, и очень важно, что пополняется обменный фонд для нас, для нашего государства”, — отметил президент Зеленский.

Зеленский о зверских ударах по Харькову и подтоплении в Одесской области

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Российская Федерация переместила боевые самолеты, которыми бомбит украинскую энергетическую инфраструктуру, на недостижимое для обычного оружия расстояние. Именно поэтому Украине нужно разрешение на применение западных дальнобойных ракет.

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