Террористические удары России по Херсонщине: среди мирных жителей много раненых, есть погибшие

В четверг, 30 ноября, российские террористические войска атаковали населенные пункты на освобожденной от оккупантов территории Херсонской области. Среди гражданских много раненых и погибших.

ТСН.ua собрал информацию о последствиях вражеских обстрелов и ударов.

Дарьевка

В полночь российские войска обстреляли село Дарьевка, повредив около 10 жилых домов, детсад и больницу. В своих домах пострадали четверо местных жителей.

В больницу были доставлены 59-летний мужчина и 75-летняя женщина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Еще двум женщинам, 75 и 66 лет, медицинская помощь была оказана на месте. Они отказались от госпитализации.

Херсон

В результате российского обстрела херсонского микрорайона Корабел пострадал мужчина

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В больницу обратился 71-летний херсонец, попавший во вражеский удар около 09:30. У него диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и лица.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Садовое

В селе Садовое вблизи Херсона во время вражеских артиллерийских обстрелов погибли три человека.

59-летняя местная жительница находилась на собственном дворе, когда враг открыл огонь по селу. Также трагически погибли двое мужчин 1970 и 1956 г.р. Все они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Берислав

В городе Бериславе россияне около 14.00 сбросили с беспилотника взрывное устройство вблизи административного здания.

22-летний парень получил взрывную травму, контузию и ранение ноги. Тяжелое ранение шеи и головы диагностировали также у 37-летнего мужчины.

Пострадавшие находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

Напомним, накануне, 29 ноября, россияне 107 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

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