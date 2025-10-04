Террористический удар по гражданским в Шостке: поврежден вокзал, нет света, газа и воды

Удар по вокзалу в Шостке / © из соцсетей

В субботу, 4 октября, российская террористическая армия нанесла массированный удар беспилотниками по гражданским объектам в городе Шостка Сумской области. Повреждены электрическая сеть, водопровод и система газоснабжения. В результате атаки по вокзалу в Шостке госпитализированы 8 раненых.

ТСН.ua собрал все, что известно о беспрецедентной террористической атаке врага.

Удар по поездам на вокзале

В обеденное время враг ударными беспилотниками атаковал железнодорожный вокзал в Шостке.

«Это был прицельный удар по гражданскому объекту — в тот момент там находились десятки людей, продолжалась посадка на поезда», — сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

В результате атак поврежден пассажирский поезд сообщением «Шостка-Киев» и пригородный поезд.

После первого взрыва над вокзалом кружил беспилотник, который мешал ликвидировать последствия, а впоследствии россияне нанесли повторный удар.

В медицинские учреждения доставлены восемь раненых, среди пострадавших — трое детей в возрасте 8, 11 и 14 лет. Старший ребенок — мальчик в состоянии средней тяжести.

Городской голова Шостки Николай Нога в своем обращении к жителям громады сообщил о двух раненых в результате удара, которые находятся в реанимации.

В прокуратуре Сумской области сообщили, что после вражеской атаки дрона на железнодорожный вокзал обнаружили тело погибшего пассажира.

В вагоне одного из поездов, в который попал беспилотник, нашли тело погибшего на месте 71-летнего мужчины.

Отмененные рейсы

В «Укрзализныце» сообщили, что из-за повреждения подвижного состава в результате вражеского обстрела временно не будет курсировать ряд пригородных рейсов Сумщины.

В субботу, 4 октября, не будут курсировать поезда:

№967 Терещенская — Новгород-Северский;

№968 Новгород-Северский — Терещенская;

№6705 Терещенская — Новгород-Северский;

№6706 Новгород-Северский — Терещенская.

В воскресенье, 5 октября, временно не отправятся в рейс:

№6701 Терещенская — Новгород-Северский;

№6702 Новгород-Северский — Терещенская;

№967 Терещенская — Новгород-Северский;

№968 Новгород-Северский — Терещенская;

№6705 Терещенская — Новгород-Северский;

№6706 Новгород-Северский — Терещенская.

Город без света, газа и воды

Городской голова Шостки Николай Нога назвал беспрецедентным массированный обстрел громады беспилотниками.

«Россияне били по критической инфраструктуре — повреждены электросеть, водопровод, газораспределительная станция», — сказал он.

Из-за ударов врага обесточены город Шостка и часть района.

В Сумском филиале «Газсети» обратились к жителям населенных пунктов Шостка, Воронеж, Богданка, Ображиевка, Ковтуново, Мироновка, Крупец и Шкирмановка с просьбой временно ограничить потребление природного газа.

«Пожалуйста, минимизируйте использование газовых приборов до завершения аварийно-восстановительных работ. Это необходимо для стабилизации давления в сети и безопасности потребителей», — говорится в сообщении.

В связи с отсутствием электроэнергии и газоснабжения в Шосткинской громаде, организовано бесплатное горячее питание для детей.

Как сообщил городской голова Николай Нога, семьи, которые не имеют возможности обеспечить ребенка теплой пищей, могут обратиться в Шосткинскую детскую больницу, в субботу, 4 октября, — с 17:00 до 20:00, в воскресенье, 5 октября, — с 8:00 до 12:00.

Напомним, в ночь на 3 октября Россия в очередной раз устроила массированную ракетно-дроновою атаку на Украину. Под ударами оказались Харьковская, Одесская, Сумская, Днепропетровская, Киевская, Черкасская, Винницкая, Житомирская и Запорожская области.

Под ночным обстрелом оказалась энергетическая инфраструктура Украины.