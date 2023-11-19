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Террористический удар россиян по Херсону: в каком состоянии раненная 6-летняя девочка

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Террористический удар россиян по Херсону: в каком состоянии раненная 6-летняя девочка

Фото: pixabay.com

Вероятно, ребенка придется перевезти в столичное медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Шестилетняя девочка, раненная в результате террористического удара россиян по Херсону утром 19 ноября, находится в реанимационном отделении больницы.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Врачи обнаружили у нее минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, проникающее ранение грудной полости, общую контузию, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легких. Также есть подозрение на осколок в сосудистом пучке грудной клетки”, — описал он состояние пострадавшего ребенка.

По словам руководителя области, после стабилизации состояния маленькой пациентки планируется проведение КТ-обследования, и, возможно, потребуется ее перевод в киевское медучреждение.

"Сейчас девочка под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую помощь. Желаю ей скорейшего выздоровления. И сил и выдержки семье”, — написал Александр Прокудин.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате террористической атаки российской армии в больницы города Херсона были доставлены две женщины, одна из которых в тяжелом состоянии, и 6-летняя девочка.

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Дата публикации
Просмотры
170
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