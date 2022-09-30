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Террористический удар врага по Николаеву и Днепру: главные новости ночи 30 сентября

Дата публикации
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Время на прочтение
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Террористический удар врага по Николаеву и Днепру: главные новости ночи 30 сентября

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 30 сентября:

  • Один человек был убит, по меньшей мере двое ранены в Днепре в результате взрывов вражеских ракет. Читать дальше –>
  • Враг атаковал южные области, направив 5 дронов-камикадзе по Николаевщине и 2 по Одесщине. Читать дальше –>
  • Российские оккупанты 2 ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в девятиэтажку, серьезные повреждения, под завалами люди. Читать дальше –>
  • Мэр Днепра Борис Филатов рассказал подробности ночного обстрела Днепра российскими оккупантами. Читать дальше –>
  • Жители российского Белгорода сообщают об очень сильных звуках взрывов. Читать дальше –>

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