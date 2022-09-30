Террористический удар врага по Николаеву и Днепру: главные новости ночи 30 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 30 сентября:
- Один человек был убит, по меньшей мере двое ранены в Днепре в результате взрывов вражеских ракет. Читать дальше –>
- Враг атаковал южные области, направив 5 дронов-камикадзе по Николаевщине и 2 по Одесщине. Читать дальше –>
- Российские оккупанты 2 ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в девятиэтажку, серьезные повреждения, под завалами люди. Читать дальше –>
- Мэр Днепра Борис Филатов рассказал подробности ночного обстрела Днепра российскими оккупантами. Читать дальше –>
- Жители российского Белгорода сообщают об очень сильных звуках взрывов. Читать дальше –>
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