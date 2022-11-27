Террористы не успокоятся: Зеленский предупредил о новых ракетных ударах РФ

Президент отметил, что Силы обороны готовятся и все государство готовится, что новая неделя может быть такой же сложной, как и уходящая.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты готовят новые ракетные удары против Украины.

Об этом глава государства сказал во время своего традиционного видеообращения вечером, 27 ноября.

"Мы понимаем, что террористы готовят новые удары. Мы это точно знаем. И пока у них есть ракеты, они не успокоятся, к сожалению", – отметил он.

Президент призвал украинцев и дальше помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего, – о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала и дом, и родных.

Он подчеркнул, что взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и является нашей силой.

Зеленский откровенно предупредил, что начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и текущая.

"Наши силы обороны готовятся. Все наше государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в том числе с нашими партнерами. И должно быть готово наше с вами единство. И, пожалуйста, на неделе учитывайте сигналы воздушной тревоги.

Все вместе и помогая друг другу мы пройдем и этот вызов войны – эту зиму, эту попытку России использовать холод против людей", – подытожил глава государства.

Напомним, предварительный массированный ракетный удар по территории Украины РФ нанесла 23 ноября.

В результате ракетных обстрелов Киева погибли три человека, среди которых есть 17-летняя девушка. Одна из российских ракет попала в многоэтажку в Вышгороде Киевской области. Погибли 6 человек.

Во всех регионах Украины происходили аварийные отключения электричества.

Россияне выпустили по Украине 70 ракет и 5 ударных беспилотников "Ланцет". Украинская ПВО сбила 51 ракету и все дроны. ТСН.ua собрал все, что известно об этой атаке России.

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