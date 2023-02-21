"Террористы в масках, а эти даже не скрывают своих лиц": Зеленский прокомментировал послание Путина

Выступление главы Кремля длилось около двух часов, а людей в Херсоне убили в течение одного.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "послание" и ядерные угрозы главе Кремля Владимиру Путину, что он сделал во время выступления перед Федеральным собранием РФ.

Зеленский затронул эту тему во время совместного с премьер-министром Италии Джорджей Мелони брифинга в Киеве.

Президент отметил, что РФ уже стала общаться как террорист, а единственное отличие между РФ и террористами состоит в том, что террористы в масках, а в РФ даже не скрывают своих лиц.

"Разница только в том, что террористы в масках, а эти даже не скрывают своих лиц. Приблизительно так. Выступление этого человека длилось около двух часов, а атаковали и уничтожили инфраструктуру, убили людей наших они на протяжении одной. Вот, что мы видим: что они говорят и что они действительно делают. Ну мы их дожмем", — сказал Зеленский.

Президент также выразил соболезнования близким и родным погибших в Херсоне и подчеркнул, что именно для этого Украине нужна защита неба. По его словам, по-другому пока защититься от государства-террористки невозможно.

"Ну что можно сказать? Я не смотрел его обращения из-за того, что именно в это время происходили удары по Херсонщине", – отметил он.

Зеленский также высказался по поводу очередных угроз Путина ядерным оружием.

"Ну мы же с вами взрослые люди. Этот человек сначала принял решение о каких-то запугиваниях, а потом уже связал это с какими-то месседжами от США и т.д. Это постоянно происходит. Серьезно уже на них никто не обращает внимания", — сказал он.

Напомним, накануне глава США Джо Байден сказал, что президент РФ Владимир Путин имеет целью уничтожить Украину. Но кремлевский диктатор уже терпит поражение, а Запад будет поддерживать Украину, сколько потребуется.

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