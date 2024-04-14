Терроризировал дочь с ребенком: в Одесской области тесть расстрелял из ружья зятя

В Одесской области мужчина, убивший зятя, выслушал приговор — он получил пять лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции региона.

"Событие произошло в 2019 году в селе Граденицы по месту жительства осужденного. Во время досудебного расследования полицейские установили, что из-за постоянных семейных ссор и оскорблений дочь фигуранта с ребенком переехала от своего мужа жить к родителям. Но это не решило проблемы: тот наведывался к новому месту жительства жены и дочери, вел себя агрессивно, заставляя вернуться домой, начинал ссоры с тестем, который становился в защиту дочери", — сообщили подробности правоохранители.

В конце июня 2019 года вечером между тестем и зятем в очередной раз возник спор. Хозяин имения, находясь в состоянии сильного душевного волнения, схватил охотничье ружье и выстрелил в зятя. От полученных ранений тот погиб на месте происшествия.

Исследовав материалы производства и доказательства, предоставленные полицейскими, суд признал обвиняемого виновным в совершенном и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Прикарпатье двое рецидивистов убили мужчину, а тело его закопали в лесу.

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