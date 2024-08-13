Пытались похитить бизнесмена, чтобы получить полмиллиона: СБУ разоблачила криминальную банду

Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группу, которая терроризировала жителей прифронтовой Донетчины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, группировка пыталась держать в страхе жителей прифронтовой Донетчины. В результате спецоперации задержан лидер банды – уголовник-рецидивист.

Банда расшатывала внутреннюю обстановку в регионе и пыталась усилить свое влияние на криминогенную ситуацию. В частности, участники группировки терроризировали жителей прифронтовых городов, где облагали "данью" предпринимателей и организовывали разбойные нападения.

СБУ разоблачила криминальную банду

Стало известно, что фигурант пытался "выбить" из владельца частного медучреждения полмиллиона долларов.

"В случае получения всей суммы от потерпевшего, злоумышленник планировал его убить, а тело закопать в лесополосе за городом. Для реализации преступления фигурант привлек двух участников банды. Чтобы подготовить разбойное нападение на предпринимателя, злоумышленники долго следили за ним: изучали распорядок дня, маршруты передвижение и круг близких знакомых", — говорится в сообщении.

Участники банды должны были угнать потерпевшего и в багажнике авто вывезти за город, где ему подготовили "могилу".

СБУ разоблачила криминальную банду

Сотрудники Службы безопасности задержали лидера и участников банды при попытке похищения потерпевшего возле его дома.

При обыске у задержанных изъято:

гранаты Ф-1 и РГД-5, автомат Калашникова, пистолет Макарова;

балаклавы, лопату, варежки, скотч и стяжки, которые фигуранты подготовили для совершения разбойного нападения и убийства;

мобильные телефоны с поличным.

СБУ разоблачила криминальную банду

Злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос привлечения к ответственности всех участников группировки.

Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что СБУ "накрыла" агента РФ, готовившего покушение на украинского офицера.

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