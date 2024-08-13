Пытались похитить бизнесмена, чтобы получить полмиллиона: СБУ разоблачила криминальную банду

Фигурант пытался "выбить" из владельца частного медучреждения полмиллиона долларов.
Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группу, которая терроризировала жителей прифронтовой Донетчины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным СБУ, группировка пыталась держать в страхе жителей прифронтовой Донетчины. В результате спецоперации задержан лидер банды – уголовник-рецидивист.
Банда расшатывала внутреннюю обстановку в регионе и пыталась усилить свое влияние на криминогенную ситуацию. В частности, участники группировки терроризировали жителей прифронтовых городов, где облагали "данью" предпринимателей и организовывали разбойные нападения.
Стало известно, что фигурант пытался "выбить" из владельца частного медучреждения полмиллиона долларов.
"В случае получения всей суммы от потерпевшего, злоумышленник планировал его убить, а тело закопать в лесополосе за городом. Для реализации преступления фигурант привлек двух участников банды. Чтобы подготовить разбойное нападение на предпринимателя, злоумышленники долго следили за ним: изучали распорядок дня, маршруты передвижение и круг близких знакомых", — говорится в сообщении.
Участники банды должны были угнать потерпевшего и в багажнике авто вывезти за город, где ему подготовили "могилу".
Сотрудники Службы безопасности задержали лидера и участников банды при попытке похищения потерпевшего возле его дома.
При обыске у задержанных изъято:
- гранаты Ф-1 и РГД-5, автомат Калашникова, пистолет Макарова;
- балаклавы, лопату, варежки, скотч и стяжки, которые фигуранты подготовили для совершения разбойного нападения и убийства;
- мобильные телефоны с поличным.
Злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос привлечения к ответственности всех участников группировки.
Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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