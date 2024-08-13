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Пытались похитить бизнесмена, чтобы получить полмиллиона: СБУ разоблачила криминальную банду

Пытались похитить бизнесмена, чтобы получить полмиллиона: СБУ разоблачила криминальную банду

СБУ разоблачила криминальную банду

Фигурант пытался "выбить" из владельца частного медучреждения полмиллиона долларов.

Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группу, которая терроризировала жителей прифронтовой Донетчины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, группировка пыталась держать в страхе жителей прифронтовой Донетчины. В результате спецоперации задержан лидер банды – уголовник-рецидивист.

Банда расшатывала внутреннюю обстановку в регионе и пыталась усилить свое влияние на криминогенную ситуацию. В частности, участники группировки терроризировали жителей прифронтовых городов, где облагали "данью" предпринимателей и организовывали разбойные нападения.

СБУ разоблачила криминальную банду / ©
СБУ разоблачила криминальную банду

Стало известно, что фигурант пытался "выбить" из владельца частного медучреждения полмиллиона долларов.

"В случае получения всей суммы от потерпевшего, злоумышленник планировал его убить, а тело закопать в лесополосе за городом. Для реализации преступления фигурант привлек двух участников банды. Чтобы подготовить разбойное нападение на предпринимателя, злоумышленники долго следили за ним: изучали распорядок дня, маршруты передвижение и круг близких знакомых", — говорится в сообщении.

Участники банды должны были угнать потерпевшего и в багажнике авто вывезти за город, где ему подготовили "могилу".

СБУ разоблачила криминальную банду / ©
СБУ разоблачила криминальную банду

Сотрудники Службы безопасности задержали лидера и участников банды при попытке похищения потерпевшего возле его дома.

При обыске у задержанных изъято:

  • гранаты Ф-1 и РГД-5, автомат Калашникова, пистолет Макарова;
  • балаклавы, лопату, варежки, скотч и стяжки, которые фигуранты подготовили для совершения разбойного нападения и убийства;
  • мобильные телефоны с поличным.
СБУ разоблачила криминальную банду / ©
СБУ разоблачила криминальную банду

Злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос привлечения к ответственности всех участников группировки.

Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что СБУ "накрыла" агента РФ, готовившего покушение на украинского офицера.

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