Терроризирует семью: в Херсоне отец выжил из дома мать с маленьким ребенком

Терроризирует семью: в Херсоне отец выжил из дома мать с маленьким ребенком

Женщина боится находиться с мужем в доме.

В Херсоне мужчина выгнал из дома 21-летнюю жену с полуторагодовалой дочкой. Мать обратилась в полицию.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

По словам женщины, мужчина совершает физическое и психологическое насилие, а также выгнал ее из дома.

Кроме того, он употребляет запрещенные вещества, поэтому она боится проживать с ним вместе. Родителей заявитель не имеет, а родная сестра живет в другом городе, поэтому жить ей негде.

Сейчас полицейские поместили пострадавшую с ребенком в Кризисный центр для жертв домашнего насилия, где ей окажут необходимую юридическую и психологическую помощь.

В отношении обидчика полицейские составили административный протокол.

Напомним, в ЖМ "Радужный" под Одессой на камеры видеонаблюдения попала семейная пара, которая жестоко обращалась со своим ребенком.

Также в Херсоне на территории автостанции полицейские обнаружили женщину с маленьким ребенком. Они там находились уже несколько дней.

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