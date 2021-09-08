Терроризирует семью: в Херсоне отец выжил из дома мать с маленьким ребенком

Женщина боится находиться с мужем в доме.
В Херсоне мужчина выгнал из дома 21-летнюю жену с полуторагодовалой дочкой. Мать обратилась в полицию.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
По словам женщины, мужчина совершает физическое и психологическое насилие, а также выгнал ее из дома.
Кроме того, он употребляет запрещенные вещества, поэтому она боится проживать с ним вместе. Родителей заявитель не имеет, а родная сестра живет в другом городе, поэтому жить ей негде.
Сейчас полицейские поместили пострадавшую с ребенком в Кризисный центр для жертв домашнего насилия, где ей окажут необходимую юридическую и психологическую помощь.
В отношении обидчика полицейские составили административный протокол.
Напомним, в ЖМ "Радужный" под Одессой на камеры видеонаблюдения попала семейная пара, которая жестоко обращалась со своим ребенком.
Также в Херсоне на территории автостанции полицейские обнаружили женщину с маленьким ребенком. Они там находились уже несколько дней.