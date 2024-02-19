"Теряем наших героев": командующий Сухопутными войсками — о затягивании поддержки Западом

Пока Запад затягивает с поддержкой, Украина теряет своих героев.

Об этом сказал командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью Радио Свобода.

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"Где-то на май месяц (2022 - ред.) у нас начали заканчиваться боеприпасы советского образца, которые были в то время в наших запасах. И поэтому мы надеялись, что помощь Западу придет очень быстро. К сожалению, это было не так. И многое мы потеряли наиболее подготовленных ребят, которые своей жизнью держали врага. При недостаточном количестве боеприпасов. Если бы мы получили боеприпасы своевременно, то эти потери были бы гораздо меньше", — сказал он.

Павлюк отметил, что сейчас это повторилось. Он заверил, что руководство государства делает все, чтобы максимально сделать так, что украинские военные были снабжены боеприпасами.

"Так как и сейчас, когда мы снова имеем определенную проблему в боеприпасах – за каждый день, когда нам поступает меньше помощи, это день, когда мы теряем наших героев. Если посмотреть на армии, которые есть в Европе, то я не думаю, что они способны вести такие действия, все надеются на коллективную безопасность в системе НАТО, поэтому и обеспечение нашей страны стало такой проблемой, что нет боеприпасов и нет того, что нам нужно, когда миллионы боеприпасов нужны украинской армии для того, чтобы сдерживать врага. еще больше, чтобы вести ответные наступательные действия", — подчеркнул он.

Напомним, по наблюдениям западного журналиста, Украина оказались в тяжелом военном кризисе.

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