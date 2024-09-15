Теща и зять планировали выезд за границу, притворяясь "молодоженами": какую схему они придумали

Женщина и мужчина придумали схему, чтобы попасть за границу.

Теща и зять попытались выехать из Украины, притворяясь "молодоженами". 56-летняя женщина и 39-летний мужчина утверждали, что едут в Германию на лечение.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Женщина якобы нуждалась в сопровождении из-за инвалидности, и без помощи ей было бы тяжело путешествовать.

"56-летняя женщина и 39-летний мужчина планировали попасть в Германию, утверждая, что им нужно сопровождение для лечения из-за инвалидности женщины", — говорится в сообщении.

Сообщается, что пограничники быстро обнаружили подлинные намерения пары. После проверки женщина призналась, что мужчина является ее зятем, а не мужчиной. Информация о возможном уголовном правонарушении была передана в Национальную полицию для дальнейшего расследования.

Напомним, мужчина хотел незаконно выехать из Украины, однако попал в руки пограничников, потому что проспал свою остановку.

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