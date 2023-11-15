Тест для проверки уровня киберграмотности: Минцифры создало инструмент для самостоятельной оценки

Война продолжается и в информационном пространстве, потому важно научиться защищаться от киберугроз.
Министерство цифровой трансформации Украины создало тест по проверке уровня киберграмотности и уже запустило инструмент самооценки.
Об этом говорится в сообщении Минцифры.
Онлайн-тест от Минцифры называется Киберграм. По заявлению ведомства, он поможет определить свой уровень осведомленности о правилах безопасного поведения в интернете.
Тест содержит 15 вопросов по 5 темам
- Защита устройств и безопасное подключение к сети Интернет
- Защита персональных данных и конфиденциальности. Безопасность в интернете
- Защита личных прав потребителя от мошенничества и злоупотреблений
- Защита здоровья и благополучия
- Защита окружающей среды
Тест можно пройти по ссылке, а затем получить сертификат, который можно добавить в резюме.
Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал, как получить денежную помощь для изучения английского. Перед этим Минцифры запустило национальную программу Future Perfect, которая популяризирует изучение английского языка.
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