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Тест для проверки уровня киберграмотности: Минцифры создало инструмент для самостоятельной оценки

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Тест для проверки уровня киберграмотности: Минцифры создало инструмент для самостоятельной оценки

Тест для проверки уровня киберграмотности / Фото: Associated Press

Война продолжается и в информационном пространстве, потому важно научиться защищаться от киберугроз.

Министерство цифровой трансформации Украины создало тест по проверке уровня киберграмотности и уже запустило инструмент самооценки.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Онлайн-тест от Минцифры называется Киберграм. По заявлению ведомства, он поможет определить свой уровень осведомленности о правилах безопасного поведения в интернете.

Тест содержит 15 вопросов по 5 темам

  • Защита устройств и безопасное подключение к сети Интернет
  • Защита персональных данных и конфиденциальности. Безопасность в интернете
  • Защита личных прав потребителя от мошенничества и злоупотреблений
  • Защита здоровья и благополучия
  • Защита окружающей среды

Тест можно пройти по ссылке, а затем получить сертификат, который можно добавить в резюме.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал, как получить денежную помощь для изучения английского. Перед этим Минцифры запустило национальную программу Future Perfect, которая популяризирует изучение английского языка.

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Дата публикации
Просмотры
191
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