Тест на COVID-19 и самоизоляция: для въезда в Украину из ряда стран ужесточили правила

Тест на COVID-19 и самоизоляция: для въезда в Украину из ряда стран ужесточили правила

Наибольшее количество случаев заражений штаммом "Дельта" в Португалии, России, Великобритании и Индии.

При пересечении границы для лиц, возвращающихся из Португалии, России, Великобритании и Индии, в связи с распространением опасного штамма коронавируса "Дельта", правительство Украины усилил условия въезда.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Так, со 2 июля всем украинцам, которые возвращаются из упомянутых стран, нужно сдать экспресс-тест на коронавирус или установить "Дія вдома" для прохождения 14-дневной самоизоляции. Завершить самоизоляцию можно раньше, если получить отрицательный результат ПЦР-теста.

Всем иностранцам, которые приезжают из Португалии, России, Великобритании и Индии, необходимо обязательно сдать экспресс-тест на COVID-19. В указанных странах, как напомнил Федоров, наибольшее количество случаев заражения штаммом "Дельта".

В то же время, правила въезда из других стран не изменились, поскольку сейчас Украина в "зеленой зоне".

О наиболее агрессивном штамме коронавируса читайте в нашем материале.

Напомним, Польша с 24 июня вводит обязательный 10-дневный карантин для людей, которые будут въезжать из-за пределов Шенгенской зоны. Ограничение касается и украинцев.

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