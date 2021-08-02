Тест на иммунитет после вакцинации против COVID-19: инфекционист объяснил, почему его необходимо сдавать

Тест на иммунитет после вакцинации против COVID-19: инфекционист объяснил, почему его необходимо сдавать

Для людей, которые заботятся о своем здоровье, сдать ИФА-тест на поствакцинальный иммунитет вполне разумным шагом, считает медик.

После прививки против коронавируса стоит сделать тест на иммунитет, чтобы узнать, как организм воспринял вакцину, и насколько качественной она оказалась.

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Об этом рассказал врач-инфекционист Игорь Гайдук.

"Тест на поствакцинальный иммунитет — это уверенность человека, провакцинувался ли он качественной вакциной, которую организм ответил адекватным синтезом антител, и количество антител спасет ее от тяжелой формы COVID-19. То есть сразу тест дает ответ на многие вопросы, в частности: не нужно делать повторную вакцинацию, был качественный материал, не был ли он просроченный, разморожен, поддельный или просто нейтрализован где-то на процессе производства, транспортировки или введения", — объясняет врач.

Инфекционист отмечает, что если на момент прививки организм человека был истощен, то мог просто не ответить адекватным синтезом антител к коронавирусу. В результате привитый человек может получить ложное чувство защищенности от коронавируса и подвергать себя повышенной опасности.

Напомним, что Министерство здравоохранения точно рассматривать ослабление ограничений для вакцинированного населения в случае возможной вспышки COVID-19 и введение локдауну.

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