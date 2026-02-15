ТСН в социальных сетях

Тест на концентрацию за 75 секунд: заметите ли вы три скрытых отличия?

На двух рисунках изображены почти идентичные животные. Впрочем, только самые внимательные заметят три отличия.

В материале рассматриваем простую, но интересную головоломку для тех, кто хочет потренировать свое внимание и смекалку. На двух рисунках скрыты три отличия, которые нужно найти как можно быстрее.

Об этом пишет JAGRAN Josh.

Тест на внимательность — у вас 75 секунд

Предлагаем вам посмотреть на две почти идентичные зимние картинки со снеговиком и оленем. На первый взгляд они выглядят одинаково, но на самом деле между ними спрятаны три небольших отличия.

«Сможете ли вы найти все три отличия за 75 секунд?», — спрашивают авторы головоломки.

Начнем!

Головоломка

Головоломка

Время вышло. Ниже — ищите ответ.

Как известно, головоломки помогают развивать концентрацию, память и способность подмечать детали, что очень полезно для тренировки мозга.

Ответ на головоломку

Ответ на головоломку

Если вам удалось это сделать — поздравляем, ваша наблюдательность и внимательность на высоком уровне. В противном случае не следует беспокоиться: подобные задачи тренируют умственную деятельность, поэтому со временем вам будет проще замечать самые тонкие отличия в изображениях.

Раньше мы писали о новой математической головоломке.

Да, мы предлагали читателям проверить свою внимательность и логику, переставив всего одну спичку, чтобы сделать равенство правильным. В данном примере неправильное утверждение выглядит как «8 + 8 = 5», математически не соответствующее истине.

