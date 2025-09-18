Нотариус / © Pixabay

В Украине в ближайшее время заработает новый сервис — «Е-нотариат», цель которого объединить все нотариальные реестры в единую защищенную платформу.

Однако еще до официального запуска проект попал в громкий скандал: Нотариальная палата Украины заявила об утечке данных, что ставит под угрозу нотариальную тайну.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Система «Е-Нотариат»: что о ней известно

Министр цифровизации Михаил Федоров в конце августа анонсировал появление у «Действия» шести новых сервисов, в частности, «Е-нотариата».

Как разъяснил Федоров, система «Е-нотариат» — это новая электронная платформа, объединяющая все нотариальные реестры Украины в единую цифровую экосистему. Она стремится сделать нотариальные услуги более быстрыми, удобными и безопасными как для нотариусов, так и для граждан.

«Прозрачность и доверие — ключевые принципы е-Нотариата, которые защищены надежностью технологий. Мы объединили все нотариальные реестры в одну защищенную экосистему, чтобы граждане получили простой, прозрачный и безопасный доступ к нотариальным действиям», — подчеркнул министр цифровизации.

По его словам, электронный нотариат

единый и удобный интерфейс для всех реестров;

безопасность документов с QR-кодом для мгновенной проверки;

быстрый обмен данными между реестрами и базами;

регистрацию каждого нотариального действия;

автоматизацию переноса данных по ключевым реестрам.

Для граждан это означает возможность получать услуги онлайн — оформлять доверенности через смартфон, общаться с нотариусом по видеозвонку и использовать электронную подпись, что существенно упрощает и ускоряет процесс, пишет портал FinAp.

Система работает по принципу «единого окна» и включает следующие ключевые элементы:

Электронный нотариальный архив;

Электронный реестр нотариальных действий;

Единый реестр доверенностей;

Единый реестр нотариусов;

Единый реестр специальных бланков нотариальных документов;

Наследственный реестр.

Новую систему уже тестируют в Украине

Тестирование системы е-Нотариата началось 3 сентября 2025, сообщали в Министерство юстиции Украины.

Там отметили, что система базируется на электронном реестре нотариальных действий, который обеспечивает фиксирование всех без исключения нотариальных действий, а также содержит следующие реестры:

Единый реестр специальных бланков нотариальных документов;

Единый реестр доверенностей;

Наследственный реестр.

По словам представителей министерства, в тестировании системы вправе принять участие любой нотариус. Для этого нужно перейти по предоставленной ссылке и авторизироваться в системе «Е-нотариат» с помощью собственной квалифицированной электронной подписи. Все операции производятся в тестовом режиме без фиксирования реальных нотариальных действий.

В Минюсте отметили, что полноценный запуск ожидается в 2026 году из-за применения «Действие», в то же время конкретной даты там не сообщили.

Масштабная утечка данных из реестра «Е-нотариат»

Нотариальная палата Украины 18 сентября сообщила, что во время тестирования сервиса «Е-нотариат» данные украинцев попали в открытый доступ. В ходе работы с обучающей версией системы стали доступны подлинные данные:

из Единого реестра доверенностей;

из Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях.

Нотариальная палата забила тревогу, ведь была нарушена нотариальная тайна.

«Нотариальная палата Украины обратилась к первому вице-премьер-министру — министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко за защитой нотариальной тайны и остановки тестирования системы е-нотариата. Письмо 41/3 от 18.09.2025. В ходе работы с обучающей версией системы е-нотариат стали доступны подлинные данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях. Это, по мнению Нотариальной палаты Украины, грубое нарушение законодательства о нотариальной тайне и правах граждан», — говорится в сообщении.

Национальная палата Украины выразила свою готовность приобщиться к проработке всех предложений, чтобы улучшить обучающую версию системы «Е-нотариат» и решить возникшие проблемы.

В Минюсте отрицают утечку данных

В ответ на заявление Нотариальной палаты об утечке данных Министерство юстиции Украины опровергло это. Там подчеркнули, что пользоваться «е-Нотариатом» могут только действующие нотариусы, официально получившие доступ и для которых работа с реестрами — это часть ежедневной практики.

В ведомстве отметили, что доработают систему в соответствии с полученными нотариусами предложениями.

«Министерство юстиции начинает этап доработки системы в соответствии с полученными нотариусами предложениями. После внесения соответствующих изменений в систему, доступ нотариусам к прохождению учебно-тестового периода будет восстановлен», — говорится в сообщении.

Однако, как отмечает Судебно-юридическая газета, в ведомстве не объяснили, подписывали ли обязательство не разглашать соответствующую информацию другие лица, участвовавшие в тестировании системы, в частности: работники территориальных органов, которые приобщены к тестированию системы или занимаются организацией тестирования, а также соответствующие разработчики, доноры, органы.

Ограничение доступ к электронным реестрам в Украине

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11533, который ограничивает доступ к электронным реестрам, в частности, к данным о недвижимости должностных лиц, говорится на сайте парламентской газеты «Голос Украины».

Речь идет о законе от 29 августа 2024 года, который внес изменения в Гражданский кодекс и другие законы, касающиеся предоставления данных из публичных электронных реестров, которые ведет Министерство юстиции.

Согласно этому закону, ограничивается открытый доступ к информации в публичных реестрах. Это касается данных, связанных с национальной безопасностью, обороной и недвижимостью всех юридических лиц.

Согласно новым правилам, в публичных реестрах теперь будут указаны только область, район и город, без точного адреса. Кадастровые номера земельных участков станут недоступными для общественности, а юридические лица смогут использовать любой контактный адрес, который не обязательно является фактическим. Кроме того, ограничен доступ к информации об интеллектуальной собственности.

