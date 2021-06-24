Тестирование, вакцинация и дополнительные ограничения: в СНБО обнародовали рекомендации для противодействия штамма "Дельта" в Украине

Тестирование, вакцинация и дополнительные ограничения: в СНБО обнародовали рекомендации для противодействия штамма "Дельта" в Украине

В Украине зафиксировано два случая штамма "Дельта".

В Украине обнаружили первых два случая опасного индийского штамма коронавируса, известного как "Дельта". В связи с этим СНБО разработала рекомендации для украинцев и государственных учреждений по противодействию распространению " Дельта ".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

В СНБО считают, что из-за активного распространения "индийского" штамма необходимо: ввести дополнительные эффективные ограничения, чтобы предупредить распространение "Дельта" в Украине, ускорить темпы вакцинации и обеспечить ее доступность, особенно для уязвимых к COVID-19 слоев населения (лиц в возрасте 60+ ), ускорить информационно-просветительскую работу среди населения о необходимости применения средств индивидуальной защиты, важности и безопасности иммунопрофилактики.

Также важным является раннее выявление штамма, усиление качественного отслеживания контактных лиц, усиление лабораторной составляющей для выявления нового штамма и других разновидностей мутаций этого вируса.

Кроме того, по мнению участников совещания, необходимо совершенствование украинских протоколов лечения и усиления готовности медучреждений оказывать помощь пациентам с диагнозом COVID-19 в случае массовой заболеваемости. Важно также вакцинировать максимальное количество персонала учреждений здравоохранения, оказывающих помощь таким пациентам.

Среди возможных путей попадания нового штамма в Украину в СНБО называют следующие страны: как Индия, Великобритания, Португалия Российская Федерация, а также Польша, Румыния и Словакия. В этих странах наблюдается циркуляция этого штамма. В целом, по словам специалистов, сейчас распространение варианта "Дельта" зафиксировано уже в 92 странах.

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Напомним, Министерство иностранных дел призывает украинский временно не ездить в страны, где наблюдается наибольший вспышка так называемого "индийского" штамма коронавируса.

Как сообщалось, в НАН вызывает беспокойство быстрое распространение так называемого индийского штамма "Дельта" в европейских странах. В случае попадания в Украину, эта мутация коронавируса может распространиться регионами быстрее, чем у западных соседей, и иметь тяжелые последствия.

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