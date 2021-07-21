"Тетя плохому не научит": в Харькове женщина подстрекала свою 7-летнюю племянницу выкурить кальян (видео)

По словам женщины, родители ребенка позволили ему покурить кальян.
Женщина из Харькова, которая отдыхала с 7-летней племянницей, совершила скандальную выходку. Она дала ребенку выкурить кальян.
Об этом сама же тетя ребенка рассказала на своей странице в соцсети, а публикацию разместили на телеграмм-канале "ТРУХА".
На кадрах видно, как ребенок держит кальян и вдыхая дым, выпускает его из груди. При этом девочка еще касается пальцем к щеке, чтобы дым шел лучше.
"Молодец! Тетя плохому не научит", — комментирует одобрительно действия девочки голос за кадром и смеется.
Сама же тетя девушки уточнила, что родители ребенка позволили ему покурить.
Пользователи в Сети высказали свое мнение по поводу увиденного:
- Тетя низкой социальной ответственности.
- Это вредно для ребенка.
- От пары затяжек ничего не будет. До 16 лет кальяны лучше не курить, но трагедии никакой нет.
- В другой стране за это родителям и тете такой бы штраф влепили, мало бы не показалось!
Напомним, 15-летняя девушка из Харькова "проснулась известной" после того, как пошла на кладбище и с бутылкой пива в руке станцевала на чужих могилах. Свои танцы она сняла на видео и выложила на своих страницах в соцсети.