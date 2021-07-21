"Тетя плохому не научит": в Харькове женщина подстрекала свою 7-летнюю племянницу выкурить кальян (видео)

"Тетя плохому не научит": в Харькове женщина подстрекала свою 7-летнюю племянницу выкурить кальян (видео)

По словам женщины, родители ребенка позволили ему покурить кальян.

Женщина из Харькова, которая отдыхала с 7-летней племянницей, совершила скандальную выходку. Она дала ребенку выкурить кальян.

Об этом сама же тетя ребенка рассказала на своей странице в соцсети, а публикацию разместили на телеграмм-канале "ТРУХА".

На кадрах видно, как ребенок держит кальян и вдыхая дым, выпускает его из груди. При этом девочка еще касается пальцем к щеке, чтобы дым шел лучше.

"Молодец! Тетя плохому не научит", — комментирует одобрительно действия девочки голос за кадром и смеется.

Сама же тетя девушки уточнила, что родители ребенка позволили ему покурить.

Пользователи в Сети высказали свое мнение по поводу увиденного:

Тетя низкой социальной ответственности.

Это вредно для ребенка.

От пары затяжек ничего не будет. До 16 лет кальяны лучше не курить, но трагедии никакой нет.

В другой стране за это родителям и тете такой бы штраф влепили, мало бы не показалось!

В Харькове тетя подстрекала 7-летнюю племянницу курить кальян

Напомним, 15-летняя девушка из Харькова "проснулась известной" после того, как пошла на кладбище и с бутылкой пива в руке станцевала на чужих могилах. Свои танцы она сняла на видео и выложила на своих страницах в соцсети.

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