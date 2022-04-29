Тезис о «смерти» телевидения во время войны несколько преувеличен — Валерий Вареница

Валерий Вареница, коммерческий директор 1+1 media, в колонке «Детектор медиа» рассказал о рынке рекламы в Украине, как восстанавливается телевидение и каких изменений ожидать в ближайшее время.

Телевизионная реклама медленно, но возвращается в эфир общенациональных каналов. Удовлетворены ли мы спросом? Конечно, «да», потому что это «нечто» значительно больше, чем ничего. Наша группа первой приостановила рекламу и так же одной из первых ее обновила. Предложение рынка пока ограничено и мы не размещаем рекламу на флагманском канале группы 1+1, который продолжает транслировать телемарафон «Единые новости» (общий проект украинских телегрупп), но каналы 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС и Бигуди уже доступны рекламодателям.

Стоит отметить, что именно «Единые новости» наиболее популярным телевизионным продуктом. Согласно данным Киевстара ТВ, его смотрят по меньшей мере 40% зрителей ежедневно. Приятно, что канал 1+1 является безусловным лидером телемарафона с ежедневной долей 19,3% за прошлую неделю (18-24 апреля), что по сравнению с каналом «Украина», доля которого 1,7%, или с «Интером» с 0,7% говорит о силе бренда и доверии зрителя.

При отсутствии данных о телепросмотре от компании Nielsen, интересно посмотреть на данные компании Big Data относительно ситуации на ТВ-рынке: так, доля группы 1+1 media за последнюю неделю составила 20,5%, что всего на 0,5% меньше лидера — компании SLM. МГУ имеет не более 9%, а все каналы группы «Интер» не собирают и 4,5%. Если же из этих показателей забрать каналы, которые транслируют Единые новости, то, например, суммарная доля двух телегрупп — МГУ и Интера — едва достигает 4%. По данным от Киевстара ТВ, эта цифра даже меньше 2%, именно они потеряли больше всего за последние два месяца. Каналы группы 1+1 media даже приросли, особенно ТЕТ и ПЛЮСПЛЮС, поэтому тезис о «смерти» телевидения во время войны несколько преувеличен. Скорее нужно констатировать о его переформатировании, что является хорошей основой для послевоенного обновления.

Возвращаясь к рекламе, нельзя сказать, что в условиях отсутствия пиплметрических исследований, мы вернули устаревший, но единственно приемлемый на сегодня принцип продажи рекламы — «послотово», то есть не по рейтингам, а по количеству выходов. Соглашаюсь, что это не так удобно, как было раньше, но это реалии, с которыми нам жить до конца 2023 года, а может, и дольше. Это зависит от того, когда возобновятся полноценные исследования.

На сегодняшний день мы продаем на рынке пакетное соглашение по 4 каналам нашей группы по единой цене — 1000 гривен за 30 секундный выход на одном канале. Цены фиксированы и изменяются в зависимости от бюджета или времени выхода. Для компаний, которые продолжают работать и рекламироваться на рынке России, действует 50% наценка. Есть ряд компаний, которым мы полностью отказываем в размещении даже по завышенным ценам. Все размещения производятся при условии 100% предоплаты. Такое ценовое предложение будет действовать до 1 июня, после чего в зависимости от спроса мы оставляем за собой право пересмотреть условия.

Помимо прямой рекламы мы возобновили и спонсорские продажи. Лучшая утренняя программа 2021 «Завтрак с 1+1» выходит параллельно на двух каналах медиагруппы — 2+2 и ТЕТ. Судя по реакции зрителей в соцсетях — это только увеличивает аудиторию. Именно «Завтрак» стал нашей основной площадкой для интеграционного спонсорства, интерес к которой постепенно восстанавливается.

Мы постоянно изучаем спрос на рынке и готовы оперативно восстанавливать при необходимости мирный эфир наших каналов. Да, сегодня мы не все можем себе позволить и не все будет уместно, но жизнь продолжается. И цифры благотворительного концерта группы Океан Эльзы под названием И все будет хорошо из киевского метрополитена или последнего матча Динамо с дортмундской Боруссией подтверждают, что мы на правильном пути.