The Economist назвал рекордные потери России в войне против Украины

Оккупанты / © Associated Press

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Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину могут составлять от 1,4 до 2,1 млн военных убитыми и ранеными. Число погибших — от 374 до 770 тысяч.

Такие подсчеты приведены в новом исследовании The Economist.

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Оценка погибших российских военных существенно выросла по сравнению с предварительными подсчетами.

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В мае 2026 года издание оценивало количество убитых в 280-518 тысяч, а общие потери — в 1,1-1,5 млн человек.

В июле 2025 года эти показатели составили соответственно 190-350 тысяч погибших и 900 тысяч — 1,3 млн убитых и раненых.

Для сравнения, сайт UALosses, отслеживающий украинские военные потери, приводит данные о 116 тысячах погибших украинских военных и еще 106 тысячах пропавших без вести.

В то же время, исследование The Economist фиксирует активизацию боевых действий на дальних расстояниях. За три месяца украинские войска продвинулись на 73 квадратных километра, нивелировав примерно половину территориальных достижений России за этот год.

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Отметим, общие боевые потери российской армии в войне против Украины по состоянию на 31 октября 2026 года по данным Генерального штаба ВСУ составляют ориентировочно 1 588 170 человек убитыми и ранеными (включая +1 670 за последние сутки). В среднем в октябре Россия теряла в сутки 1750 военных.

Российская служба британского вещателя BBC совместно с изданием «Медиазона» в обнародованных 9 октября данных установили, что с начала российского полномасштабного вторжения в Украину на фронте погибли по меньшей мере 276 113 российских военных. Более 7,8 тысячи из них — офицеры российской армии и других силовых структур. В своде учтены только те, чьи имена удалось установить по открытым источникам. Реальные цифры потерь могут быть намного выше, каждый раз указывают авторы исследования — по оценкам НАТО, до полумиллиона.

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