The Economist объяснили, почему Евросоюз не может увеличить производство снарядов

Евросоюз не может увеличить производство снарядов, поскольку испытывает дефицит взрывчатки для производства снарядов, а поступающая из-за рубежа менее качественная и может повредить оборудование.

Об этом пишет The Economist.

Как отмечает издание, в настоящее время ЕС нуждается в тонне горючих веществ, чтобы достичь производства 2 млн снарядов в год до конца 2025 года. Кроме того, необходимы дополнительные заряды для запуска снарядов в десятки километров.

"Проблема в том, что производители взрывчатки не уверены, что производство можно увеличить, и боятся, что тонкости отрасли помешают росту, необходимому Украине, чтобы оставаться конкурентоспособной на поле боя", – говорится в статье.

Также отмечается, что окончание холодной войны привело к резкому падению спроса на оружие и заставило многих европейских производителей взрывчатки сократить производство или просто закрыть его.

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"Седые инженеры уходят на пенсию, и мало кто из молодых людей хочет работать со взрывчатыми веществами для работы в аспирантуре ", – сказал профессор Университета Бундесвера в Мюнхен Иоганн Хехерль.

В то же время индийские и японские производители взрывчатки "заполняют определенный пробел". При этом некоторые эксперты обеспокоены тем, что взрывчатка из-за границы менее качественная и может повредить оборудование.

" Пока компании вкладывают деньги в увеличение мощностей, но один инсайдер отрасли отмечает, что строительство завода с нуля может длиться от трех до семи лет. Кроме того, препятствовать увеличению мощностей могут и правила безопасности и охраны окружающей среды ", — пишет издание.

Напомним, Чехия заключила контракты на покупку 180 тысяч боеприпасов для последующей передачи Украине.

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