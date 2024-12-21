The Guardian пишет, что людей из ПВО отправляют в пехоту: что ответил Генштаб

Утверждение о "переводе ПВО в пехоту" Генштаб называет "недостоверным и некорректным".
Генеральный штаб ВСУ опровергает информацию британского издания The Guardian, что якобы подразделениям ПВО приказали освободить больше людей, чтобы отправить их на фронт как пехоту.
Об этом пишет пресс-служба Генштаба.
"С целью качественного доукомплектования личным составом воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, определенная численность военнослужащих из состава подразделений ПС ВСУ действительно переназначена на должности в соответствии с их военно-учетными специальностями. В то же время это не касается профессиональных специалистов ПВО, обеспечивающих защиту украинского неба", – говорится в сообщении, которое фактически подтверждает, что с ПС действительно забирают личный состав.
Генштаб объясняет, что в Воздушных силах есть военнослужащие разных военно-учетных специальностей. В данном случае речь идет о переназначении и командировке части военнослужащих из состава рот охраны ПС ВСУ, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, не задействованного в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения и военной техники.
"Ситуация на линии боевого столкновения сложна, и сейчас главное – удержать фронт. Во исполнение этой первоочередной задачи и направлены решения о переводе в боевые части некоторых военнослужащих тыловых подразделений", – объясняет пресс-служба.
Генштаб уверяет, что количество сбитых российских "шахедов" никак не уменьшилось, а противовоздушная оборона ПС ВСУ качественно выполняет свои задачи.
О какой статье идет речь
The Guardian со ссылкой на два источника в подразделениях ПВО сообщало, что якобы дефицит на фронте в Украине стал настолько острым, что Генеральный штаб приказал "и без того истощенным подразделениям ПВО" освободить больше людей, чтобы отправить их на фронт как пехоту.
"Это достигает критического уровня, когда мы не можем быть уверены, что противовоздушная оборона может функционировать должным образом", – сказал один из источников.
По словам источника, командиры могут использовать приказы отправить на фронт неугодных солдат в качестве наказания. Существует также опасение, что, имея важные знания об украинских позициях и тактике противовоздушной обороны, эти солдаты предоставят важную информацию, если их захватят в плен россияне на фронте.
"Эти люди знали, как работает противовоздушная оборона, некоторые из них прошли обучение на Западе и имели реальные навыки, а теперь их отправляют на фронт воевать, к чему у них нет никакой подготовки", – отметил источник The Guardian.
Ранее президент Зеленский сказал, есть ли продвижение в вопросе дополнительных систем ПВО для Украины.
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