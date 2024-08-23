The New York Times показало героизм украинских женщин, которые во время войны становятся шахтерами

Одно из ведущих мировых медиа, The New York Times, побывало на шахтах компаний Метинвест и ДТЭК и рссказаало истории украинских женщин, которые в трудные для страны времена овладевают исторически мужскими профессиями.

Уже 130 женщин приступили к работе под землей на шахте в Павлограде с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, пишет издание. Они работают инспекторами по технике безопасности на конвейерах, поднимающих уголь на поверхность, или управляют поездами, курсирующими между разными участками шахты.

«Их помощь огромная, поскольку многие мужчины пошли воевать и больше не могут работать», – говорит Сергей Фараонов, заместитель директора принадлежащей ДТЭК шахты. По его словам, мобилизовали около 1000 мужчин – работников шахты, а это примерно пятая часть всего персонала. Чтобы компенсировать этот дефицит, шахта приняла на работу 330 женщин», – отмечает издание.

Это отражает общеукраинскую тенденцию, когда женщины все чаще занимают должности, на которых раньше преобладали мужчины, из-за сокращения числа работников-мужчин. Они становятся водителями грузовиков и автобусов, сварщицами на металлургических заводах и работницами на складах. Тысячи женщин также добровольно присоединились к армии, пишет The New York Times.

«Увеличение количества женщин в рабочих профессиях особенно заметно в горнодобывающей промышленности. Теперь их можно часто встретить в лифтовых шахтах, спускающих работников на глубину. Они говорят: пошли работать на принадлежащую Группе Метинвест шахту в Покровске, потому что компания предлагала стабильную работу в условиях разрушенной войной экономики», – пишет издание.

Компании также пытаются привлечь больше женщин на рынок труда при помощи учебных программ.

Шахта в Покровске в начале этого года начала программу, позволяющую 32 женщинам работать под землей. Шведская общественная организация Reskilling Ukraine предлагает ускоренные обучающие курсы для женщин, желающих стать водителями грузовиков. В этом году подали заявки более 1000 женщин, но у организации есть средства на обучение только 350, сообщает Александра Панасюк, координатор программы.

На павлоградской шахте несколько женщин, нанятых на работу во время войны, теперь надеются сделать карьеру. Карина Яцына, бывшая няня, а ныне оператор конвейерной ленты, говорит, что она хотела бы стать электромехаником. «Я об этом думала. Мне здесь нравится», – говорит она.