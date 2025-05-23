The Sun опубликовало репортаж о подземном госпитале "Стального фронта" Ахметова

Реклама

Одно из крупнейших медиа Великобритании - The Sun - обнародовало эксклюзивный репортаж о подземном госпитале на передовой, созданном с участием инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". В материале госпиталь назван "одной из самых потрясающих инноваций трехлетней войны".

"Это одно из самых потрясающих изобретений трехлетней войны - подземный госпиталь на глубине 20 футов под землей, чтобы защитить хирургов от российских снарядов", - пишет издание.

В репортаже журналисты стали свидетелями прибытия тяжелораненых военных и работы медицинской команды. Один из бойцов, 23-летний Олег, рассказал об атаке дронов:

Реклама

"По нас открыли огонь. Мы спрятались в блиндаже. Нас начали выгонять оттуда дронами. Потом сбросили газ. Мы не могли оставаться - пришлось бежать. Спрятались в кустах. Только залезли - или FPV-дрон влетел, или что-то сбросили с дрона. Моего товарища убило. Я выжил. мог двигаться. Начал ползти на других кустарниках.

Госпиталь расположен близко к передовой, так что эвакуационные автомобили доставляют раненых буквально через минуты. В помещении — две операционные, реанимация, кухня, спальни и комнаты отдыха — все обустроено в шести металлических контейнерах под землей (это так называемые стальные тайники, которые производит Метинвест, – Прим. ред).

Командир госпиталя Евгений Антонюк в комментарии для The Sun объяснил:

"Этот госпиталь мы построили, потому что во время бомбежек поняли: лучше под землей. Это изменило правила игры".

Реклама

Главный хирург Юрий Паламарчук добавил:

"Мы работаем быстро, командой. Никаких лишних слов. Только пациент".

В материале также упоминается, что госпиталь уже неоднократно подвергался обстрелам, но благодаря глубине и укрепленным конструкциям "никто не пострадал".

Анестезиолог Сергей Конюх сообщил, что часть крови для раненых сдают сами сотрудники:

Реклама

"Я сдавал кровь трижды, мой командир - четыре. Если большие потери - люди реагируют на призывы в соцсетях".

Отдельное упоминание в репортаже посвящено поддержке от Великобритании. В госпитале висит флаг Великобритании – подарок украинскому врачу после прохождения учебы в британском военном хирургическом центре.

Напомним, "Стальной фронт" - это совместная инициатива бизнесов Рината Ахметова, которая помогает Силам Обороны. В частности, большим направлением деятельности является изготовление стальных тайников, на базе которых сконструирован специалистами Метинвест подземный госпиталь.