"Тигра" так расху*рили, что пацаны повыскакивали на 4 метра": оккупант рассказал, как ВСУ ударили по колонне

"Тигра" так расху*рили, что пацаны повыскакивали на 4 метра": оккупант рассказал, как ВСУ ударили по колонне

СБУ перехватила очередной разговор российского захватчика.

СБУ перехватила очередной разговор оккупанта, в котором он рассказывает, как российские военные страдают от украинских бойцов. Также захватчик рассказал, как его командиру безразличны его подчиненные, поэтому он бросает солдат на передовую на УАЗиках.

Перехваченный разговор СБУ обнародовала сегодня, 13 апреля.

"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открыты, пиз*ц. Там смотреть невозможно было", — рассказал оккупант об ударе украинских бойцов по захватчикам.

Также российский военный говорит, что подразделения вооруженных сил РФ, которых планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.

"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пиз*ц. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – рассказывает захватчик.

Также он пожаловался, что российское командование не заботится о солдатах.

"Наш начальник, почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й", — сказал оккупант.

В СБУ отметили, что таким образом "пропагандистские сказки российских захватчиков о своих успехах разбиваются об украинскую реальность".

"Так что орки сами поняли: единственный шанс сохранить жизнь – оставаться дома. Тем же, кто пришел к нам с оружием, пощады не будет. Украина обязательно победит", — отметили в спецслужбе.

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