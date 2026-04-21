Тигрицу довели до инвалидности: зооволонтеры пытаются спасти жизнь животному

Тигрицу довели до инвалидности

Зооволонтеры пытаются спасти тигрицу, пострадавшую от неправильного питания и условий содержания. Дикое животное держали в частных условиях.

Об этом сообщили в Wild Animals Rescue Center.

Волонтеры пытаются спасти тигрицу

Волонтеры сообщили, что это один из самых тяжелых случаев в их практике. Больная тигрица имеет атрофию мышц и не может подняться на лапы.

Ветеринары обнаружили у животного дегенеративные изменения в позвоночнике и деформацию костей, а также двустороннюю дисплазию тазобедренных суставов и остеоартроз и ремоделирование головки бедренной кости.

Вылечить тигрицу чрезвычайно сложно, ведь она не может лежать неподвижно и ее вес дает большую нагрузку на скелет.

«К тому же, некоторые изменения уже невозможно исправить, поэтому даже если получится помочь ей подняться на лапы, она до конца жизни потребует поддержки и специальных условий из-за инвалидности», — пишут зооволонтеры.

Волонтеры ведут переговоры с украинскими и иностранными специалистами, чтобы найти безболезненный способ лечения животного.

Состояние животного крайне тяжелое. Тигрица едва может передвигаться с помощью передних лап. Волонтеры предполагают, что такое состояние тигрицы может являться следствием небрежного отношения к животному.

«Разводчики сразу же забрали малышей от матери, чтобы продать в утешение людям, и те кормили ее чем вздумается. Теперь эта молодая тигрица страдает рахитом, дисплазией и атрофией мышц, и из-за постоянной боли не может даже подняться», — добавили специалисты Wild Animals Rescue Center.

Тигрицы всего год, но масса ее тела и хрупкость костей могут значительно увеличить срок лечения. Врачам давать прогнозы сейчас сложно.

Запрещено ли законом содержание и разведение диких животных в частных условиях

Пока в Украине не запрещено законом содержать и разводить диких животных в частных условиях. Это означает, что фактически любой, кто выполнит условия, может заниматься такой деятельностью.

Именно эти пробелы в украинском законодательстве приводят к страданиям животных. Однако, чтобы заниматься подобным, необходимо получить государственные разрешения. Контролирует ли государство условия, в которых живут дикие животные в частных условиях, после выдачи разрешений — вопрос открыт.

Кроме этого, в Украине действует черный рынок, на котором можно приобрести экзотических животных, находящихся на грани исчезновения.

Недостаточен уровень наказаний и за издевательства над животными — в Минюсте напомнили о штрафах до 8500 грн или в редких случаях лишении свободы.