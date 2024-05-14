Тихая гавань для богачей: кто из украинских экс-чиновников имеет недвижимость в Дубае

Журналисты выяснили, кто из украинских чиновников "заработал" на элитные апартаменты в Дубае.

Журналисты проекта Радио Свобода " Схемы" нашли элитную недвижимость в Дубае (ОАЭ), принадлежащую родственникам бывших украинских чиновников, нардепов, судей и прокуроров. Данные о недвижимости получены в рамках международного расследовательного проекта Dubai Unlocked.

В частности, речь идет об экс-министре экологии Николае Злочевском, бывшем президенте и народном депутате "Мотор Сичи" Вячеславе Богуслаеве, лоббисте концерна "ЕДАПС" и экс-регионале Василии Грицаке, бывшем судье Артуре Емельянове и экс-заместителе прокурора Одесской области Олеге Корнилове.

Николай Злочевский

Николай Злочевский – министр экологии и природных ресурсов Украины времен Виктора Януковича и бывший народный депутат от Партии регионов. Основатель одной из крупнейших компаний по добыче газа Burisma Group. В 2023-м году его состояние оценили в 225 млн долларов.

По данным проекта, в один день в июле 2019-го Злочевский приобрел сразу 2 апартаментов в Дубае – в элитном жилом комплексе на берегу Персидского залива.

Проект Dubai Unlocked получил данные транзакций из дубайских реестров. Они свидетельствуют, что апартаменты общей площадью более 1700 квадратных метров обошлись соратнику Януковича почти в 11 миллионов долларов.

Николай Злочевский / Фото: УНИАН

В год приобретения дубайских квартир Николай Злочевский уже был не у власти и впоследствии его объявили в розыск. Экс-чиновник имел статус подозреваемого по так называемому "делу Курченко".

Когда "запахло паленым" Злочевский переписал элитные апартаменты в Дубае на свою дочь.

Бывший нардеп и руководитель "Мотор Січі"

По данным издания, Вячеслав Богуслаев и его сын Александр скупали в Дубае недвижимость, начиная с 2009 по 2018 годы.

"Схемы" нашли у семьи по меньшей мере 19 апартаментов и офисных помещений в нескольких элитных районах города общей стоимостью в 15 миллионов долларов.

На сегодня из 19 объектов недвижимости в собственности семьи Богуслаевых числятся только пять (одна квартира и четыре офисных помещения). Все остальное имущество – продано.

В Офисе генпрокурора ответили "Схемам", что "органом досудебного расследования пока не получена достоверная информация и документы по имуществу Богуслаева и его сына в Объединенных Арабских Эмиратах".

В настоящее время Вячеслав Богуслаев находится под стражей по ряду обвинений, в частности, в государственной измене, пособничестве стране-агрессоре и противодействию ВСУ. Сам он эти обвинения отвергает.

Вячеслав Богуслаев на суде / Фото: скриншот с видео

Судья времен Януковича Артур Емельянов

Элитным имуществом в Дубае владеет супруга Емельянова – Светлана. Ей принадлежит три квартиры в жилом комплексе Sadaf 6 – каждая из которых площадью 123 квадратных метра. Общая стоимость недвижимости – 1,8 миллиона долларов.

В 2023 году в Артур Емельянов с обысками пришли сотрудники ГБР. Тогда речь шла о расследовании возможного пособия бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины в пользу РФ. Сообщалось, что в деле фигурирует Светлана Емельянова.

В ГБР на запрос журналистов ответили, что по состоянию на май 2024 года ни одному лицу, в частности, Светлане и Артуру Емельяновым, о подозрениях в данном уголовном производстве не сообщали.

Артур Емельянов

Бывший заместитель прокурора Одесской области Олег Корнилов

Согласно полученным журналистам данным, Корнилов приобрел в Эмиратах две квартиры и гостиничные апартаменты общей стоимостью более 400 тысяч долларов.

Сам прокурор был люстрирован после Революции Достоинства. В 2021 году восстановился в должности и получил более 2,3 миллиона гривен из бюджета за "вынужденный прогул", а через год уволился.

Василий Грицак – бывший нардеп от Партии Регионов

Василий Грицак – бывший народный депутат от "Партии регионов" и экс-заместитель председателя Государственной миграционной службы.

Его семья владеет двумя апартаментами общей стоимостью более 700 тысяч долларов. Сейчас одна из квартир записана на старшего сына Грицака, вторая – на жену и младшего сына.

"Я впервые от вас слышу (о недвижимости в ОАЭ, – ред.). Я их вам дарю! Понятия не имею. Вам подарок! Нет и не было", – ответил на эту информацию Грицак в комментарии журналистам.

Василий Грицак / Фото: УНІАН

Почему Дубай

"Исторически Объединенные Арабские Эмираты были местом, где ваши деньги – в безопасности, и вопросов задают мало. Поэтому, если вы человек, имеющий деньги, которые хочет вывести из-под пристального внимания в своей стране, то ОАЭ исторически является прекрасным местом для этого", – рассказал в интервью "Схемам" директор британского Центра финансов и безопасности Том Киттинг.

В издании пояснили, что закрытость реестров Дубай и отсутствие вопросов со стороны властей ОАЭ к инвесторам служит прекрасной основой для действующих и бывших украинских чиновников разного уровня скрыть свое реальное состояние.

Ранее мы писали, что чиновник из Минобороны, согласовывавший контракты о "яйцах по 17 грн", получил новую должность.

Читайте также: