"Тихая охота" с риском: где в Украине запрещено собирать грибы и какой штраф

Грибы / © iStock

Сбор диких грибов — популярный в Украине восторг, но в поисках лесных даров важно соблюдать закон, иначе можно получить штраф.

Об этом рассказала адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус.

Эксперт объясняет: обычные грибы украинцы могут свободно срезать в лесах, которые являются государственной или коммунальной собственностью. Главное условие — территория не должна иметь специальных отметок о запрете сбора.

Рядовой гражданин имеет право собрать столько грибов, сколько ему необходимо для личного потребления.

«Эти нормы в каждом регионе должны устанавливать местные власти. Но относительно того, можно ли собирать грибы в Украине в размере одной-двух корзин, переживать не нужно — личность точно не накажут», — отмечает адвокат.

Где сбор строго запрещен

Есть места, где сбор грибов и ягод является прямым нарушением закона. Собирать плоды запрещено на территориях, являющихся частью природно-заповедного фонда.

К ним относятся:

национальные природные парки;

заповедники;

ботанические сады;

Дендрологические парки.

Также запрет действует на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Кроме того, важно не только знать, где можно собирать грибы, но и уметь различать их. Срезать краснокнижные виды строго воспрещено.

Какой штраф грозит нарушителям

За сбор грибов на территориях, где это запрещено (например, в заповеднике), предусмотрено наказание по статье 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Штраф для рядовых граждан составляет от 17 до 51 гривны, а для должностных лиц — от 51 гривны до 119 гривен.

Адвокат отмечает: закон позволяет срезать плоды только для личного пользования, а не для продажи.

За торговлю грибами «с рук» в неустановленных местах (например, вдоль трасс) предусмотрено наказание по статье 160 КУоАП. Это штраф в размере от 17 до 119 гривен.

Кроме штрафа у правонарушителя могут конфисковать то, что он продавал.

Как легально продавать грибы

Заниматься легальной продажей грибов могут граждане-предприниматели, получившие специальный «лесной билет».

В этом документе четко указано когда, где и в каком объеме можно собирать грибы. Такой билет выдается раз в год и его владельцы платят рентную плату за пользование природными ресурсами.

Чтобы получить лесной билет, нужно обратиться с заявкой в госпредприятие «Леса Украины» или в его местное подразделение (лесничество). Также заявление можно подать через Единую экологическую платформу ЭкоСистема.

Напомним, биолог назвал самый ядовитый гриб в мире, произрастающий в Украине. Это бледная поганка. В ней содержится несколько отравляющих веществ (в частности, смертоносные аматоксины). Существуют следующие симптомы отравления бледной поганкой: сильная рвота, печеночные/почечные колики, боли в мышцах, понос. Человеку без опыта и необходимых знаний не стоит самостоятельно проверять — ядовитый гриб или нет. Если вы не уверены в том, что гриб съедобен, его не нужно брать.

Токсичность бледной поганки (Amanita phalloides) обусловлена содержанием ядовитых веществ, среди которых смертоносные аматоксины. Эти токсины очень устойчивы — они не разрушаются во время варки, маринования или сушки.