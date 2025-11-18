- Дата публикации
"Тихая охота" с риском: где в Украине запрещено собирать грибы и какой штраф
Сбор грибов в Украине может обернуться штрафом и конфискацией урожая.
Сбор диких грибов — популярный в Украине восторг, но в поисках лесных даров важно соблюдать закон, иначе можно получить штраф.
Об этом рассказала адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус.
Эксперт объясняет: обычные грибы украинцы могут свободно срезать в лесах, которые являются государственной или коммунальной собственностью. Главное условие — территория не должна иметь специальных отметок о запрете сбора.
Рядовой гражданин имеет право собрать столько грибов, сколько ему необходимо для личного потребления.
«Эти нормы в каждом регионе должны устанавливать местные власти. Но относительно того, можно ли собирать грибы в Украине в размере одной-двух корзин, переживать не нужно — личность точно не накажут», — отмечает адвокат.
Где сбор строго запрещен
Есть места, где сбор грибов и ягод является прямым нарушением закона. Собирать плоды запрещено на территориях, являющихся частью природно-заповедного фонда.
К ним относятся:
национальные природные парки;
заповедники;
ботанические сады;
Дендрологические парки.
Также запрет действует на территории Чернобыльской зоны отчуждения.
Кроме того, важно не только знать, где можно собирать грибы, но и уметь различать их. Срезать краснокнижные виды строго воспрещено.
Какой штраф грозит нарушителям
За сбор грибов на территориях, где это запрещено (например, в заповеднике), предусмотрено наказание по статье 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Штраф для рядовых граждан составляет от 17 до 51 гривны, а для должностных лиц — от 51 гривны до 119 гривен.
Адвокат отмечает: закон позволяет срезать плоды только для личного пользования, а не для продажи.
За торговлю грибами «с рук» в неустановленных местах (например, вдоль трасс) предусмотрено наказание по статье 160 КУоАП. Это штраф в размере от 17 до 119 гривен.
Кроме штрафа у правонарушителя могут конфисковать то, что он продавал.
Как легально продавать грибы
Заниматься легальной продажей грибов могут граждане-предприниматели, получившие специальный «лесной билет».
В этом документе четко указано когда, где и в каком объеме можно собирать грибы. Такой билет выдается раз в год и его владельцы платят рентную плату за пользование природными ресурсами.
Чтобы получить лесной билет, нужно обратиться с заявкой в госпредприятие «Леса Украины» или в его местное подразделение (лесничество). Также заявление можно подать через Единую экологическую платформу ЭкоСистема.
Напомним, биолог назвал самый ядовитый гриб в мире, произрастающий в Украине. Это бледная поганка. В ней содержится несколько отравляющих веществ (в частности, смертоносные аматоксины). Существуют следующие симптомы отравления бледной поганкой: сильная рвота, печеночные/почечные колики, боли в мышцах, понос. Человеку без опыта и необходимых знаний не стоит самостоятельно проверять — ядовитый гриб или нет. Если вы не уверены в том, что гриб съедобен, его не нужно брать.
Токсичность бледной поганки (Amanita phalloides) обусловлена содержанием ядовитых веществ, среди которых смертоносные аматоксины. Эти токсины очень устойчивы — они не разрушаются во время варки, маринования или сушки.