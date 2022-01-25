"Тихо, без крика": в Одессе парень разбился насмерть, выпрыгнув из окна

Парень скончался на месте.

В Одессе в ЖК "Кадор" произошел трагический инцидент. Очевидец рассказал, что парень пролетел мимо, когда он курил на балконе.

Об этом сообщил местный Телеграмм-канал.

"Тихо, без криков, никто даже не понял, что произошло. Сказать с какого этажа не могу, так как я живу на пятом. Он мимо меня пролетел, когда я курил", — сообщил свидетель.

Парень скончался на месте, его тело охранники сразу прикрыли. На место вызвали полицейских, которые должны установить все обстоятельства и причины происшествия. Труп был направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, на окраине Тернополя из открытого окна 8 этажа жилого дома выпрыгнула 26-летняя девушка.

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