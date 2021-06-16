Тик Ток здорового человека: в Харькове подросток привлекает людей к игре в футбол (видео)

Юный блогер в форме сборной Украины предлагает людям сыграть в футбол.

В Харькове юный тиктокер решил напомнить людям о чемпионате Евро-2020 и привлечь их к игре в футбол. Он дает прохожим пас, чтобы они отражали.

Видео такой акции тиктокера выложили в телеграмм-канале "Харьков 1654".

На кадрах видно, как подросток, одетый в костюм для игры в футбол идет с мячом аллее парка. Он дает пас прохожим. Кто-то отбивает мяч, кто-то проходит мимо, делая вид, что не замечает, кого это раздражает, а кому-то — повышает настроение.

"Один из адекватных харьковских тиктокеров. Увидите его в парке Горького, дайте ему пас", — сообщили авторы публикации.

Пользователи Сети назвали акцию парня "милой" и "нормальным Тик Током".

В Харькове юный тиктокер привлекает людей к игре в футбол

Напомним, что звезда "Школы" Лиза Василенко переехала в Москву и назвала украинских патриотов "тупыми". Актриса добавила, что в России гораздо больше возможностей для развития и лучше "сдохнуть там, чем в Украине".

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