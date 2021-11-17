TikTok-блогера из Москвы не пустили в Киев и запретили въезд на 3 года

TikTok-блогера из Москвы не пустили в Киев и запретили въезд на 3 года

Блоггеру запретили въезд в Украину на 3 года.

Пограничники в пункте пропуска "Киев (Жуляны)" развернули на въезде в Украину блоггера из Москвы, которая летом этого года незаконно посетила временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает прес-служба Государственной пограничной службы Украины.

Россиянка прилетела в Украину рейсом из Варшавы. Во время проведения дополнительных контрольных мероприятий выяснилось, что "путешественница" — нарушительница украинского законодательства. Пограничники установили, что в августе-сентябре этого года 22-летняя Tik-Tok-блогерша незаконно посетила Крым. Девушка попала на временно оккупированный полуостров, въехав на автомобиле через незаконно построенный мост через Керченский пролив.

"За нарушение украинского законодательства пограничники оформили в отношении россиянки админпротокол. Также блоггеры запретили въезд в Украину на 3 года и предупредили, что если в течение этого времени постарается попасть на территорию нашей страны, срок запрета будет увеличен до 10 лет", — отмечают пограничники.

Как добавили в ГНСУ, из Украины блоггер должен вылететь ближайшим обратным рейсом.

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