Тикток-войска Кадырова обстреляли жилые дома в Мариуполе и раздавили танком авто ради видео

Ради "лайков" и популярности в соцсетях чеченские боевики Кадырова сняли на видео, как обстреливают жилые дома и давят автомобили.

Цинические обстрелы и разрушения происходят в Мариуполе.

На видео, обнародованном в соцсетях, видно, как кадыровские тикток-войска на танке с соответствующей опознавательной символикой стреляют по многоквартирным домам, а затем бесцельно давят припаркованные автомобили мирных жителей.

Все это видео сопровождается смехом захватчиков, которым весело от того, как они разрушат многострадальный город чужой страны, в которую они незаконно вторглись.

Напомним, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду.

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