Тикток-войска Кадырова расстреливали раненых оккупантов в Буче — Daily Mail

Чеченские солдаты казнили "тяжело раненых" российских захватчиков.

На Киевщине, которая некоторое время была оккупирована российскими военными, чеченские боевики Кадырова расстреливали раненых российских военных и пытали местных жителей.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам очевидцев, кадыровцы расстреливали раненых товарищей в "полевом госпитале" и устроили пыточную вблизи Бучи на стекольном заводе, где убивали мирных жителей.

Об этом изданию рассказал депутат Ирпенского горсовета Артем Гурин, который в первые дни побывал в освобожденной Буче и пообщался с жителями, находившимися в оккупации.

"Они привозили тяжело раненых российских солдат в большой госпиталь, который у них там был, а тех, кто был очень тяжело ранен, просто расстреливали. Никто, кроме кадыровцев, этого не делал", — сказал депутат городского совета города Ирпень Артем Гурин.

В то же время, по словам жителей города, отряд кадыровцев расстреливал людей еще 5 марта.

Напомним, что кадыровцы оккупировали психоневрологический интернат в Бородянке. Всех пациентов выселили, а персоналу угрожали убийством. С первых дней войны выйти из интерната уже никто не мог, потому что здесь были позиции российских захватчиков. Страшнее всего началось 5 марта. Тогда захватчики выбили БТРом эти ворота, заехали на территорию и взяли в заложники всех сотрудников и подопечных интерната.

Напомним, СБУ идентифицировала почти 900 российских оккупантов, которые убивали и пытали людей на Киевщине.

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