Тикток-войска Кадырова выложили видео реального боя с бандеровским светофором и пустым зданием (видео)

Кадыровцы записали очередное видео своих "побед".

Кадыровцы снова "отличились" феерическим видео боев в Украине. В этот раз они ликвидировали светофор и обстреляли из гранатометов воздух.

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Видео выложили в Сети.

На кадрах видно, как несколько кадыровских оккупантов "ведут бой" с украинским светофором и в конце концов его "побеждают". Светофор убит.

"Отчаянный бой кадыровца с бандеровским светофором. Аккуратно, видео не для слабонервных", — подписали видео украинцы.

Еще одно видео "реального" боя своих подопечных выложили в телеграмм-канале Кадырова. Воины с подскоками и танцевальными па из-за угла поочередно стреляют куда-то из гранатометов. По сообщению дона, они обстреливают здание, в котором находятся украинские националисты в Рубежном. Само же здание и то, есть ли в нем кто-нибудь в кадр, как обычно, не попадает.

"Чего только не сделаешь ради тиктока. Рубежное, кадыровцы на камеру расстреливают из гранатометов пустое здание", — комментируют видео в украинском телеграмм-канале.

Очередное видео записано и лайки собраны, а настоящего боя кадыровцев снова никто не увидел.

Напомним, что украинцы с помощью технических средств разведки и агентурных ресурсов следят также за боевиками председателя Чечни Рамзана Кадирова, которые воюют на территории Украины.

"У нас в Чечне много информаторов. Только кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем об этом от наших агентов. Когда началась война, Россия понесла много потерь. При этом большинство из оккупантов даже не успело добраться до Киева", – рассказал. главный разведчик Украины.