Тиктокерка, которая восхваляла обстрелы Украины, получила подозрение

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией сообщила о подозрении 23-летней тиктокерке из Макеевки, обнародовавшей видео с Киевского вокзала, оправдывая обстрелы украинских городов российскими войсками.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Инцидент произошел 7 октября, когда во время воздушной тревоги женщина в прямом эфире в TikTok заявила, что "россияне дают отпор украинцам" и насмехалась над теми, кто направлялся к укрытию.

Благодаря быстрой реакции СБУ и Нацполиции блогеру удалось задержать сразу после публикации видео. Независимые экспертизы подтвердили, что у высказываний подозреваемой имеют признаки уголовного правонарушения по статье 436-2 УК — оправдание и отрицание агрессии РФ.

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"Свой аккаунт в ТикТоке она использовала для героизации оккупантов, в том числе боевиков российской частной военной компании "Вагнер" Также злоумышленница публично отрицала военные преступления рашистов во время временной оккупации Киевской области", — говорится в сообщении.

Во время обысков у подозреваемой изъяли мобильный телефон с поличным. За эти действия ей грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала корректировщика дронов, который наводил вражеские удары по Николаеву и Одессе.

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