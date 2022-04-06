Тиктокеры Кадырова показали неравный бой с нацистским гаражом: видео не для слабонервных

Судя по увиденному, адекватный украинский гараж выдержал неадекватную стрельбу кадыровского оккупанта.
Кадыровские тиктокеры записали очередное видео войны с "украинскими нацистами". После боя со светофором, жалюзями и пустым зданием в Мариуполе они вступили в бой с бандеровским гаражом.
Видео ожесточенного противостояния выложили в Сети.
На кадрах видно как оккупант бегает в пустом гараже и обстреливает жестяные ворота помещения из автомата.
"Кадыровцы снова ведут ожесточенное сражение с непослушным нацистским гаражом. Судьба гаража неизвестна", — подписали видео авторы.
Судя по увиденному, адекватный украинский гараж выдержал неадекватную стрельбу кадыровского оккупанта.
Сколько лайков собрал тиктокер дона среди россиян неизвестно, но для украинцев войска Кадырова ассоциируются с немощностью, поскольку, как показывает месяц войны, воевать тикток-воины могут только с мирными и безоружными людьми, а вся их "мощь" — сплошной мыльный пузырь, лопнувший в Украине.
Напомним, что запугать украинцев кадыровцами, как россиян, у Путина и его генерала не получилось. Вся вторгнувшаяся в Украину армия Кадырова – одна большая мистификация.