Тиктокеры Кадырова показали неравный бой с нацистским гаражом: видео не для слабонервных

Тиктокеры Кадырова показали неравный бой с нацистским гаражом: видео не для слабонервных

Судя по увиденному, адекватный украинский гараж выдержал неадекватную стрельбу кадыровского оккупанта.

Кадыровские тиктокеры записали очередное видео войны с "украинскими нацистами". После боя со светофором, жалюзями и пустым зданием в Мариуполе они вступили в бой с бандеровским гаражом.

Видео ожесточенного противостояния выложили в Сети.

На кадрах видно как оккупант бегает в пустом гараже и обстреливает жестяные ворота помещения из автомата.

"Кадыровцы снова ведут ожесточенное сражение с непослушным нацистским гаражом. Судьба гаража неизвестна", — подписали видео авторы.

Судя по увиденному, адекватный украинский гараж выдержал неадекватную стрельбу кадыровского оккупанта.

Сколько лайков собрал тиктокер дона среди россиян неизвестно, но для украинцев войска Кадырова ассоциируются с немощностью, поскольку, как показывает месяц войны, воевать тикток-воины могут только с мирными и безоружными людьми, а вся их "мощь" — сплошной мыльный пузырь, лопнувший в Украине.

Напомним, что запугать украинцев кадыровцами, как россиян, у Путина и его генерала не получилось. Вся вторгнувшаяся в Украину армия Кадырова – одна большая мистификация.